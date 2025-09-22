ΔΙΕΘΝΗ
Η Σάρα Φέργκιουσον αφαιρέθηκε από φιλανθρωπικό οργανισμό μετά την αποκάλυψη του email στον Έπσταϊν

Η δούκισσα της Υόρκης έχασε τη θέση της προστάτιδας ενός κέντρου περίθαλψης παιδιών

Η Σάρα Φέργκιουσον αφαιρέθηκε από φιλανθρωπικό οργανισμό μετά την αποκάλυψη του email στον Έπσταϊν
Φωτογραφία: EPA
Η δούκισσα της Υόρκης αφαιρέθηκε από τη θέση της προστάτιδας ενός φιλανθρωπικού οργανισμού για παιδιά, μετά την αποκάλυψη ενός email στο οποίο αποκαλούσε τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπσταϊν «υπέρτατο φίλο» της.

Το Julia’s House, ένα παιδικό κέντρο περίθαλψης που εξυπηρετεί οικογένειες στις περιοχές Dorset και Wiltshire, αφαίρεσε τη Σάρα Φέργκιουσον από τη θέση της προστάτιδας της οργάνωσης.

«Με βάση τις πληροφορίες που μοιράστηκαν αυτό το Σαββατοκύριακο σχετικά με την αλληλογραφία της δούκισσας της Υόρκης με τον Τζέφρι Έπσταϊν, το Julia’s House αποφάσισε ότι θα ήταν ακατάλληλο να συνεχίσει να είναι προστάτιδα του φιλανθρωπικού οργανισμού», δήλωσε εκπρόσωπος του κέντρου.

«Έχουμε ενημερώσει τη δούκισσα της Υόρκης για αυτή την απόφαση και την ευχαριστούμε για την υποστήριξή της», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Η απόφαση να τερματιστεί η σύνδεση με τη δούκισσα ακολουθεί τη δημοσίευση ενός email που είχε στείλει η ίδια στον Έπσταϊν το 2011, φαινομενικά μετά τη δημόσια αποκοπή της επαφής μαζί του.

Στο email, η δούκισσα φαίνεται να ζητούσε συγγνώμη για τη δημόσια απόρριψή της, γράφοντας: «Ήσουν πάντα ένας σταθερός, γενναιόδωρος και υπέρτατος φίλος για μένα και την οικογένειά μου».

Εκπρόσωπος της δούκισσας δήλωσε ότι το email στάλθηκε γιατί ο Έπσταϊν την εκβίαζε ότι θα την μηνύσει για δυσφήμιση.

Με πληροφορίες από BBC

Διεθνή

