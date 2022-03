Η Ουκρανία βύθισε τη ναυαρχίδα του Πολεμικού Ναυτικού για να μην πέσει στα χέρια των Ρώσων

Δραματικές είναι οι εικόνες που συνεχίζονται να έρχονται από την Ουκρανία, ένατη ημέρα της ρωσικής εισβολής, με το Πολεμικό Ναυτικό της χώρας να προχωρά στη βύθισης της φρεγάτας Hetman Sahaidachny, προκειμένου να μην πέσει στα χέρια των Ρώσων.

Ο διοικητής του Πολεμικού Ναυτικού της Ουκρανίας συμμορφώθηκε με την εντολή να βυθιστεί η φρεγάτα Hetman Sagaidachny, η οποία ήταν υπό επισκευή στο λιμάνι του Μικολάιβ, για να μην πέσει στα χέρια της Ρωσίας, δήλωσε ο Ουκρανός υπουργός Άμυνας Αλεξέι Ρέζνικοφ.

«Είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς πόσο δύσκολη απόφαση ήταν για τους στρατιώτες και το πλήρωμα» είπε ο υπουργός Άμυνας, σύμφωνα με όσα μεταδίδουν τα ξένα μέσα ενημέρωσης, ενώ πρόσθεσε ότι στο μέλλον, η Ουκρανία θα δημιουργήσει ένα νέο στόλο «σύγχρονο και πανίσχυρο».

Ukraine's Navy sinks flagship frigate to avoid it falling into Russian hands, Ukrainian Defense Minister Alexei Reznikov says



