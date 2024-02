Η Ουγγαρία μπλόκαρε την έκδοση κοινής έκκλησης της ΕΕ να μην εισβάλει το Ισραήλ στη Ράφα

Η Ουγγαρία μπλόκαρε την έκδοση κοινής έκκλησης της ΕΕ προς το Ισραήλ να μην εισβάλει στη Ράφα, ανέφεραν Ευρωπαίοι διπλωμάτες στο γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων.

Ο Ζοζέπ Μπορέλ άσκησε πιέσεις για την έκδοση μιας τέτοιας κοινής έκκλησης στο περιθώριο της Διάσκεψης του Μονάχου για την Ασφάλεια, σημειώνοντας ότι ελπίζει να επιτευχθεί ομοφωνία, ώστε να μπορέσουν οι χώρες της ΕΕ να παροτρύνουν «επίσημα» το Ισραήλ να μην εισβάλει στη Ράφα. Ωστόσο, μετά την κίνηση της Ουγγαρίας, ο Μπορέλ εξέδωσε μια δική του ανακοίνωση ως επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, καλώντας την «ισραηλινή κυβέρνηση να μην αναλάβει στρατιωτική δράση στη Ράφα που θα επιδεινώσει μια ήδη καταστροφική ανθρωπιστική κατάσταση».

The EU asks Israel not to take military action in Rafah that would worsen an already catastrophic humanitarian situation. All civilians must be protected in line w/ IHL and @CIJ_ICJ order respected.

We call again on Hamas for the immediate & unconditional release of all hostages https://t.co/LcHh6dI7Rf