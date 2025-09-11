ΔΙΕΘΝΗ
Η NASA αποκλείει τους Κινέζους από τα διαστημικά της προγράμματα

Η κίνηση του κρατικού αμερικανικού οργανισμού έρχεται εν μέσω κλιμακούμενης αντι-κινεζικής ρητορικής υπό την κυβέρνηση Τραμπ

Φωτογραφία: X/NASA
Η NASA έχει αρχίσει να απαγορεύει σε Κινέζους υπηκόους με έγκυρες βίζες να συμμετέχουν στα προγράμματά της, γεγονός που υπογραμμίζει την εντεινόμενη διαστημική κούρσα μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας.

Η αλλαγή πολιτικής αναφέρθηκε πρώτα από το Bloomberg News και επιβεβαιώθηκε από την αμερικανική κυβερνητική υπηρεσία.

«Η NASA έλαβε εσωτερικά μέτρα που αφορούν Κινέζους υπηκόους, συμπεριλαμβανομένων περιορισμών στη φυσική και την κυβερνοασφάλεια για την πρόσβαση στις εγκαταστάσεις μας, τα υλικά και τα δίκτυα μας, ώστε να διασφαλίσουμε την ασφάλεια της δουλειάς μας», δήλωσε την Τετάρτη η εκπρόσωπος Τύπου της NASA, Μπεθάνι Στίβενς.

Σύμφωνα με το Bloomberg, Κινέζοι υπήκοοι προηγουμένως επιτρεπόταν να εργάζονται ως εργολάβοι ή φοιτητές συμβάλλοντας σε έρευνα, αν και όχι ως μόνιμο προσωπικό.

Ωστόσο, στις 5 Σεπτεμβρίου, αρκετά άτομα δήλωσαν στο πρακτορείο ότι ξαφνικά αποκλείστηκαν από τα συστήματα πληροφορικής και τους απαγορεύτηκε η συμμετοχή σε δια ζώσης συναντήσεις. Μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Η κίνηση έρχεται εν μέσω κλιμακούμενης αντι-κινεζικής ρητορικής υπό την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ. Οι ΗΠΑ και η Κίνα ανταγωνίζονται για το ποιος θα στείλει πρώτος πληρώματα στη Σελήνη.

Το αμερικανικό πρόγραμμα Artemis, συνέχεια των αποστολών Apollo (1969–72), στοχεύει σε προσεδάφιση το 2027, αλλά έχει υποστεί υπερβάσεις κόστους και καθυστερήσεις.

Η Κίνα, αντιθέτως, σκοπεύει να προσεδαφίσει τους «ταϊκοναύτες» της έως το 2030 στο πλαίσιο του δικού της προγράμματος και έχει καταφέρει πρόσφατα να τηρεί πιο συστηματικά τα χρονοδιαγράμματά της. «Βρισκόμαστε σε μια δεύτερη διαστημική κούρσα αυτή τη στιγμή», δήλωσε την Τετάρτη ο υπηρεσιακός διαχειριστής της NASA, Σον Ντάφι, σε συνέντευξη Τύπου που σχετιζόταν με ανακαλύψεις του αμερικανικού ρόβερ στον Άρη.

«Οι Κινέζοι θέλουν να επιστρέψουν στο φεγγάρι πριν από εμάς. Αυτό δεν πρόκειται να συμβεί. Η Αμερική ηγήθηκε στο Διάστημα στο παρελθόν και θα συνεχίσει να ηγείται στο Διάστημα και στο μέλλον.»

Η Κίνα επιδιώκει επίσης να γίνει η πρώτη χώρα που θα επιστρέψει δείγμα από την επιφάνεια του Άρη, με ρομποτική αποστολή που έχει προγραμματιστεί για το 2028 και ενδέχεται να φέρει πίσω δείγματα βράχων ήδη από το 2031.

Η κυβέρνηση Τραμπ, στο μεταξύ, έχει δώσει σήμα μέσω της πρότασης προϋπολογισμού ότι θέλει να ακυρώσει μια προγραμματισμένη αποστολή επιστροφής δειγμάτων από τον Άρη (Mars Sample Return – MSR), ένα κοινό έργο με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος.

Έχει αφήσει να εννοηθεί ότι η αποστολή αυτή θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί αντί αυτού με μια επανδρωμένη αποστολή, αν και δεν έχουν δοθεί συγκεκριμένες λεπτομέρειες.

Με πληροφορίες από Guardian

