H NASA αποκαλύπτει ενδείξεις ζωής σε βράχους του Άρη – Τι βρήκε το Perseverance

Ασυνήθιστα χαρακτηριστικά που εντοπίστηκαν σε βράχους στον Άρη μπορεί να αποτελούν τη δουλειά αρχαίας μικροβιακής ζωής που άντεξε στον κόκκινο πλανήτη πριν δισεκατομμύρια χρόνια.

Οι βράχοι εντοπίστηκαν από το ρομπότ Perseverance της NASA καθώς εξερευνούσε την Neretva Vallis, μια αρχαία κοιλάδα ποταμού που διαμορφώθηκε από νερά που χύνονταν στον κρατήρα Jezero στο μακρινό παρελθόν του πλανήτη.

Το ρομπότ, που προσγειώθηκε στον κρατήρα Jezero το 2021, συνάντησε τους βράχους πέρσι κατά την εξερεύνηση ενός εξογκώματος γνωστού ως Bright Angel formation στη βόρεια άκρη της κοιλάδας.

Τα όργανα του ρομπότ ανίχνευσαν ενδείξεις ουσιών βασισμένων στον άνθρακα, ενώ οι εικόνες έδειξαν περίεργες επιφανειακές κηλίδες και οζίδια που στη Γη σχετίζονται συχνά με μικροβιακή ζωή.

Τα ασυνήθιστα χαρακτηριστικά μπορεί να έχουν απλές χημικές αιτίες που διαδραματίστηκαν σε χιλιετίες. Ωστόσο, σε άρθρο που δημοσιεύτηκε στο Nature, οι επιστήμονες τονίζουν ότι τα χαρακτηριστικά αυτά πρέπει να θεωρηθούν ως ενδεχόμενα ίχνη ζωής.

«Η ανάλυσή μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η σχηματισμός Bright Angel περιέχει υφές, χημικά και μεταλλικά χαρακτηριστικά και οργανικές υπογραφές που αξίζουν να θεωρηθούν ‘ενδεχόμενα βιοσήματα’», γράφουν οι ερευνητές.

Αν και σήμερα ο Άρης φαίνεται ένας ξηρός πλανήτης, η επιφάνειά του διασχίζεται από παλιά ποτάμια και λίμνες, υποδεικνύοντας ένα θερμότερο και υγρότερο παρελθόν. Αν η ζωή είχε αποκτήσει παρουσία στον πλανήτη, ίχνη της μπορεί να βρεθούν σε βράχους ως οργανική ύλη ή ακόμη και ως απολιθωμένα μικροοργανισμοί.

Ο Dr. Joel Hurowitz, γεωχημικός και πλανητικός επιστήμονας στο Stony Brook University, δήλωσε ότι τα ασυνήθιστα χαρακτηριστικά στους βράχους είναι συσσωρεύσεις ορυκτών, όπως βιβιανίτης (ένα φώσφορο-σιδηρούχο ορυκτό) και γκρέιγκιτ (ένα ορυκτό θειούχου σιδήρου).

«Αυτά τα ορυκτά φαίνεται να σχηματίστηκαν λόγω αντιδράσεων μεταξύ του ιλύος του σχηματισμού Bright Angel και της οργανικής ύλης που υπάρχει σε αυτήν», είπε. Οι αντιδράσεις φαίνεται να πραγματοποιήθηκαν λίγο μετά την απόθεση της ιλύος στο λιμναίο κρεβάτι.

Στη Γη, αντιδράσεις που συνδυάζουν οργανική ύλη και χημικές ενώσεις σε ιλύ δημιουργούν νέα ορυκτά μέσω μικροβιακής δραστηριότητας, όπου τα μικρόβια καταναλώνουν τις οργανικές ενώσεις και παράγουν τα ορυκτά ως παραπροϊόν του μεταβολισμού τους.

Ωστόσο, υπάρχουν και άλλοι τρόποι σχηματισμού των ορυκτών. Ο Hurowitz επισημαίνει ότι «δεν μπορούμε να ισχυριστούμε ότι πρόκειται για βιοσήματα, καθώς υπάρχουν χημικές διαδικασίες που μπορούν να προκαλέσουν παρόμοιες αντιδράσεις χωρίς τη βιολογία».

Οι ερευνητές ελπίζουν ότι τα ευρήματα θα ενισχύσουν τις προσπάθειες σε εργαστήρια για να αναπαραχθούν τα χαρακτηριστικά μέσω βιολογικών και μη βιολογικών διαδικασιών και να καθορίσουν εάν πρόκειται για πραγματική ζωική δραστηριότητα.

Τελικά, η επιβεβαίωση μπορεί να απαιτεί τα δείγματα βράχων του Άρη που έχει συλλέξει το Perseverance να επιστραφούν στη Γη, αλλά τα σχέδια της NASA για τέτοια αποστολή έχουν καθυστερήσει σημαντικά.

Όπως αναφέρουν οι Dr. Janice Bishop και Dr. Mario Parente, «Δεν υπάρχουν ενδείξεις για μικρόβια στον Άρη σήμερα, αλλά αν υπήρχαν στον αρχαίο Άρη, θα μπορούσαν να είχαν μετατρέψει θειούχα ορυκτά σε λίμνες όπως αυτή στον κρατήρα Jezero».

Με πληροφορίες από Guardian