Το ταξίδι στο Διάστημα μπορεί να επιταχύνει τη γήρανση, σύμφωνα με μελέτη της NASA

Ανθρώπινα αιμοσφαίρια που στάλθηκαν στο Διάστημα άρχισαν να χάνουν την ικανότητά τους να παράγουν υγιή νέα κύτταρα, ένδειξη επιταχυνόμενης γήρανσης, σύμφωνα με τη μελέτη

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Φωτογραφία: X/Nasa
Το ταξίδι στο Διάστημα μπορεί να επιταχύνει τη βιολογική γήρανση, σύμφωνα με νέα έρευνα που κατέγραψε αλλαγές σε ανθρώπινα βλαστοκύτταρα κατά τη διάρκεια τεσσάρων αποστολών.

Η μελέτη, η οποία υποστηρίχθηκε από τη NASA, διαπίστωσε ότι τα αιμοσφαίρια που στάλθηκαν στο Διάστημα έχασαν μέρος της ικανότητάς τους να παράγουν υγιή νέα κύτταρα και άρχισαν να εμφανίζουν γενετικές βλάβες, και τα δύο ενδείξεις επιταχυνόμενης γήρανσης.

«Το Διάστημα είναι το απόλυτο τεστ αντοχής για το ανθρώπινο σώμα», δήλωσε η Δρ Catriona Jamieson, μία από τις συγγραφείς της μελέτης και διευθύντρια του Sanford Stem Cell Institute στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια στο Σαν Ντιέγκο.

Η ομάδα της Jamieson χρησιμοποίησε εργαλεία απεικόνισης με τεχνητή νοημοσύνη (AI) για να παρακολουθήσει σε πραγματικό χρόνο τις αλλαγές σε καλλιεργημένα ανθρώπινα κύτταρα που στάλθηκαν σε τέσσερις αποστολές της SpaceX στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS).

Χρησιμοποίησαν αιμοποιητικά βλαστοκύτταρα και προγονικά κύτταρα (HSPCs), τα οποία είναι υπεύθυνα για την παραγωγή αιμοσφαιρίων και κρίσιμα για την ανθρώπινη υγεία, συμπεριλαμβανομένης της λειτουργίας του ανοσοποιητικού συστήματος.

Όταν τα κύτταρα αυτά παρέμειναν στο Διάστημα για 32 έως 45 ημέρες, άρχισαν να χάνουν την ικανότητά τους να παράγουν υγιή νέα κύτταρα, σύμφωνα με τη μελέτη. Ενδείξεις μοριακής φθοράς, όπως βλάβες στο DNA, έγιναν επίσης πιο εμφανείς.

«Αυτά τα ευρήματα είναι εξαιρετικά σημαντικά γιατί δείχνουν ότι οι στρεσογόνοι παράγοντες του Διαστήματος – όπως η μικροβαρύτητα και η κοσμική γαλαξιακή ακτινοβολία – μπορούν να επιταχύνουν τη μοριακή γήρανση των αιμοποιητικών βλαστοκυττάρων», εξήγησε η Jamieson σε ανακοίνωση.

Αξιοσημείωτο είναι ότι, όταν αυτά τα κύτταρα επέστρεψαν στη Γη και τοποθετήθηκαν σε ένα πιο υγιές περιβάλλον, ορισμένες από τις βλάβες άρχισαν να αντιστρέφονται, σύμφωνα με τη μελέτη, η οποία δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Cell Stem Cell. Τα ευρήματα υπογραμμίζουν την ανάγκη για νέα μέτρα προστασίας της υγείας των αστροναυτών κατά τη διάρκεια παρατεταμένων αποστολών στο Διάστημα, ανέφεραν οι ερευνητές.

Τώρα σχεδιάζουν να μελετήσουν εάν οι ίδιες μοριακές αλλαγές παρατηρούνται και σε πραγματικούς αστροναύτες κατά τη διάρκεια αποστολών, με στόχο τον εντοπισμό ιατρικών ή γενετικών «αντιδότων» που θα μπορούσαν να προστατεύσουν την ανθρώπινη υγεία.

«Η κατανόηση αυτών των αλλαγών δεν μας βοηθά μόνο να προστατεύσουμε τους αστροναύτες σε αποστολές μεγάλης διάρκειας, αλλά και να μοντελοποιήσουμε τη διαδικασία γήρανσης του ανθρώπου και ασθένειες όπως ο καρκίνος εδώ στη Γη», είπε η Jamieson.

«Πρόκειται για απαραίτητη γνώση, καθώς εισερχόμαστε σε μια νέα εποχή εμπορικών διαστημικών ταξιδιών και έρευνας σε χαμηλή τροχιά γύρω από τη Γη», επισήμανε η ίδια.

Με πληροφορίες από euronews.com

