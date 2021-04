Η μοναχική βασίλισσα: Πώς αντέδρασαν τα διεθνή μέσα στην εικόνα της Ελισάβετ

Η εικόνα της βασίλισσας Ελισάβετ να κάθεται μόνη της, απομακρυσμένη από τα υπόλοιπα μέλη της βασιλικής οικογένειας στην κηδεία του, επί 73 χρόνια συζύγου της, πρίγκιπα Φιλίππου μονοπώλησε τα διεθνή Μέσα.

«Διακόπτουμε τα κανονικό μας πρόγραμμα για να σας φέρουμε μια σημαντική ανακοίνωση. Πριν από λίγο, τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ ανακοίνωσαν το θάνατο του Βασιλείου Πρίγκιπα Φιλίππου, του Δούκα του Εδιμβούργου.» ανακοίνωνε το BBC στις 9 Απριλίου. Χθες έγινε η κηδεία στο παρεκκλήσι του St. George με μόλις 30 καλεσμένους. Η τελετή μεταδόθηκε ζωντανά σε όλο τον κόσμο. Αυτό όμως που προκάλεσε την μεγαλύτερη συγκίνηση, ήταν η εικόνα της Βασίλισσας Ελισάβετ.

Ο θάνατος του πρίγκιπα χαρακτηρίστηκε ως «θλίψη ενός έθνους», εικόνα που έγινε σήμερα πρωτοσέλιδο ανά τον κόσμο. Τα βρετανικά ταμπλόιντ με πιο δακρύβρεχτες αναφορές έκαναν αφιερώματα στον πρίγκιπα Φίλιππο και την μοναχική Ελισάβετ.

Queen 'carried Prince Philip's trademark handkerchief and photo of them together in Malta' in handbag for funeral https://t.co/7b01Et2XUu — The Sun (@TheSun) April 18, 2021

MAIL ON SUNDAY: It was a fitting farewell, Ma’am #TomorrowsPapersToday pic.twitter.com/aeQXWoxumW — Neil Henderson (@hendopolis) April 17, 2021

Άλλα βρετανικά μέσα ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένου του Independent και της Evening Standard, υιοθέτησαν μία πιο αποστασιοποιημένη προσέγγιση για την κάλυψη του θανάτου του πρίγκιπα.

«Καθισμένη μόνη της, η Βασίλισσα λέει το τελευταίο της αντίο» αναφέρει η Telegraph.

The front page of tomorrow's Sunday Telegraph:



'Sitting alone, the Queen bids her final farewell'#TomorrowsPapersToday



Sign up for the Front Page newsletterhttps://t.co/UsfUCzOFqm pic.twitter.com/Iu4KVGRMo8 — The Telegraph (@Telegraph) April 17, 2021

Αναγκασμένη να θρηνεί μόνη της, γράφουν οι Times.

SUNDAY TIMES: Forced to mourn alone, the Queen bids Philip goodbye #TomorrowsPapersToday pic.twitter.com/dKiOxheMov — Neil Henderson (@hendopolis) April 17, 2021

Η Sunday Express υπενθυμίζει στη Βασίλισσα ότι δεν είναι μόνη.

Ειδική μνεία και στα αμερικανικά Μέσα με τη φωτογραφία της Ελισάβετ να μονοπωλεί το ενδιαφέρον. «Πρίγκιπας Φίλιππος, ο άνθρωπος που περπατούσε δύο βήματα πίσω από τη βασίλισσα» είχαν γράψει με την ανακοίνωση του θανάτου οι New York Times .

«Η εικόνα της Βασίλισσας Ελισάβετ Β' που κάθεται μόνη της στην κηδεία του Φίλιππου ραγίζει καρδιές σε όλο τον κόσμο» ανέφερε η Washington Post.

Στην Αυστραλία, τα Μέσα δείχνουν την βασίλισσα Ελισάβετ στο παρεκκλήσι, γράφοντας πως υπέβαλε τα σέβη της στην κηδεία του συζύγου της, πρίγκιπα Φιλίππου.

Queen Elizabeth II pays her respects at her husband, Prince Philip’s funeral pic.twitter.com/W7DqOiGaTf — nzherald (@nzherald) April 17, 2021