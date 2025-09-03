ΔΙΕΘΝΗ
Η μεγάλη συνάντηση: Τι είπε ο Πάπας Λέων ΙΔ' στον ιερέα που υπερασπίζεται την LGBTQ+ κοινότητα

Ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ συνεχίζει την πολιτική ένταξης του Φραγκίσκου, στέλνοντας μήνυμα αποδοχής στην LGBTQ+ κοινότητα και δίνοντας έμφαση στην ειρήνη και την ενότητα

LifO Newsroom
φωτ.: Getty
Ο νεοεκλεγείς Πάπας Λέων ΙΔ΄ φαίνεται αποφασισμένος να συνεχίσει την πολιτική ένταξης που ξεκίνησε ο Πάπας Φραγκίσκος, στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα αποδοχής προς την LGBTQ+ κοινότητα των καθολικών.

Τη Δευτέρα συναντήθηκε στο Αποστολικό Παλάτι με τον πατέρα Τζέιμς Μάρτιν, έναν από τους πιο γνωστούς υποστηρικτές των LGBTQ+ πιστών. Ο Μάρτιν, μετά τη συνάντηση, δήλωσε πως ο νέος Πάπας ήταν «γαλήνιος, χαρούμενος και ενθαρρυντικός», υπογραμμίζοντας ότι η Εκκλησία παραμένει χώρος ανοιχτός σε όλους.

Σε άρθρο του στο ιστολόγιο Outreach, ο Μάρτιν χαρακτήρισε τον Πάπα «εύθυμο» και «απόλυτα άνετο στον ρόλο του», ενώ μίλησε για ένα «ελπιδοφόρο μήνυμα συνέχειας» με τις προοδευτικές πολιτικές του προκατόχου του. Στο επίκεντρο βρίσκεται η έννοια της «συνοδικότητας», δηλαδή της ακρόασης όλων των φωνών, συμπεριλαμβανομένων των LGBTQ+ πιστών, ώστε η Εκκλησία να γίνει πιο ανοιχτή, πιο δεκτική και πιο συμπεριληπτική.

Παράλληλα, ο νέος Πάπας έχει και άλλες μεγάλες προτεραιότητες: την ειρήνη και την ενότητα σε εμπόλεμες περιοχές όπως η Ουκρανία, η Γάζα και η Μιανμάρ. Αν και τα LGBTQ+ ζητήματα βρίσκονται στην ατζέντα του, δεν αποκλείεται να μην κινηθεί με τον ρυθμό που κάποιοι περιμένουν – ή να κινηθεί πιο γρήγορα απ’ όσο θα ήθελαν άλλοι.

Αξιοσημείωτο είναι ότι ο Λέων ΙΔ΄ είναι ο πρώτος Πάπας που προέρχεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες, γεγονός που διευκόλυνε την απευθείας επικοινωνία με τον Αμερικανό ιερέα χωρίς μεταφραστές. Ο Μάρτιν τον παρότρυνε να δημιουργήσει ειδικά προγράμματα για την LGBTQ+ κοινότητα, να καταδικάζει τη βία και τις διακρίσεις εναντίον της, και να διασφαλίζει ότι τα μέλη της έχουν ενεργό ρόλο στη ζωή της Εκκλησίας.

Η συνέχεια της κληρονομιάς Φραγκίσκου είναι εμφανής: το 2022 είχε γράψει στον Μάρτιν πως «ο Θεός είναι Πατέρας και δεν αποκηρύσσει κανένα από τα παιδιά Του».

Με πληροφορίες από The Advocate

LIFO NEWSROOM
 
 