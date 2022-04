Η πρώτη γυναίκα επικεφαλής Σώματος στις ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ - Μία ναύαρχος διοικήτρια της Ακτοφυλακής

Ο Τζο Μπάιντεν ανακοίνωσε ότι επέλεξε τη ναύαρχο Λίντα Φέιγκαν ως επικεφαλής της Ακτοφυλακής. Η ναύαρχος θα γίνει η πρώτη γυναίκα που θα ηγηθεί σώματος των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων.

Μέσω αναρτήσεων στο Twitter, ο Αμερικανός πρόεδρος δεσμεύθηκε ότι θα υπάρξουν περισσότερες γυναίκες στο υψηλότερο επίπεδο διοίκησης.

«Είναι τιμή μου να προτείνω τη ναύαρχο Λίντα Φέιγκαν ως διοικήτρια της αμερικανικής Ακτοφυλακής. Η ηγετική ικανότητά της και η ακεραιότητά της είναι απαράμιλλες. Αν επιβεβαιωθεί, η ναύαρχος Φέιγκαν θα είναι η πρώτη γυναίκα στην ιστορία που θα υπηρετήσει ως διοικήτρια και η πρώτη αρχηγός σώματος», έγραψε στο Twitter ο Μπάιντεν.

«Η κυβέρνησή μου είναι αφοσιωμένη στο να δούμε περισσότερες γυναίκες με προσόντα στο υψηλότερο επίπεδο διοίκησης και για να σιγουρευτούμε ότι οι γυναίκες μπορούν να επιτύχουν και να ακμάσουν στην στρατιωτική καριέρα τους», επεσήμανε σε επόμενη ανάρτηση ο Αμερικανός πρόεδρος.

