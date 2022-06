Η Κριστίνα Αγκιλέρα εμφανίστηκε με strap-on στο Pride του Λος Άντζελες και αποθεώθηκε

Κόντρα στις συζητήσεις των queer κύκλων για το πόσο «σεξουαλικοποιημένη» πρέπει να είναι μια εκδήλωση ή αν μπορεί να την παρακολουθήσει κι ένα παιδί ή ποιοι και πόσοι θα δυσαρεστηθούν, η Κριστίνα Αγκιλέρα εμφανίστηκε χωρίς ενοχές και δεύτερες σκέψεις σε φουλ mode Pride.

Στο Pride του Λος Άντζελες που έγινε το Σάββατο, επέλεξε να φορέσει ένα πράσινο διακοσμημένο με κρυστάλλους strap-on, συνδυάζοντάς το με ένα επίσης πράσινο «κορμάκι» γυμνασμένων θωρακικών και δικεφάλων στο ντουέτο της με την Κιμ Πέτρας.



Οι δύο τους τραγούδησαν μια από τις τελευταίες επιτυχίες της Πέτρας, το ‘XXX’, ενώ η Αγκιλέρα περιφερόταν στη σκηνή με το strap-on της.

Christina Aguilera wearing a strap on at Pride is gay rights. pic.twitter.com/KlE5VjNe4S

Queen @xtina performs “XXX” with @kimpetras while wearing a big-ass strap-on during one of the most iconic moments of the night 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/w6jaUsbEwu