Η Κίνα καθέλκυσε το τρίτο και πιο εξελιγμένο αεροπλανοφόρο της από το ναυπηγείο Τζιανγκνάν της Σαγκάης.

Πρόκειται για το δεύτερο αεροπλανοφόρο που ναυπηγήθηκε εξ ολοκλήρου από την Κίνα και θεωρείται τεχνολογικά πιο προηγμένο από τα δύο προηγούμενα. Το «Fujian», όπως ονομάστηκε, θα ενταχθεί σε υπηρεσία στο Πολεμικό Ναυτικό της Κίνας αφού υποβληθεί σε διάφορες δοκιμές στη θάλασσα.

Κυριότερη εξέλιξη σε αυτό το τρίτο κινεζικό αεροπλανοφόρο σε σύγκριση με τα δύο προηγούμενα, σοβιετικού σχεδιασμού είναι πως έχει πολύ μεγαλύτερο κατάστρωμα και ηλεκτρομαγνητικούς καταπέλτες για την απονήωση των αεροσκαφών. Το σύστημα αυτό επιτρέπει πολύ ταχύτερη απονήωση περισσότερων μαχητικών σε σύγκριση με τα άλλα δύο, που έχουν απλώς επικλινείς ράμπες.

Άλλο πλεονέκτημα των καταπελτών είναι ότι τα αεροσκάφη θα μπορούν να φέρουν περισσότερα καύσιμα και όπλα.

Ο ειδικός σε εξοπλιστικά θέματα, Μάθιου Φουναϊόλε μίλησε για ένα «πολύ σημαντικό βήμα προς τα εμπρός» κάνοντας λόγο για ένα «σύγχρονο αεροπλανοφόρο».

Power of Peace Strengthened. Another video of the launch of the 3rd Chinese aircraft carrier "Fujian" in Shanghai. pic.twitter.com/Ep9HHnktic