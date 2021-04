Η Κέιτλιν Τζένερ, τηλεπερσόνα και ολυμπιονίκης, σύμφωνα με πληροφορίες εξετάζει το ενδεχόμενο να κατέβει υποψήφια κυβερνήτης στην Καλιφόρνια.

Ο δημοσιογράφος του Axios, Τζόναθαν Σουάν ανέφερε την Τρίτη πως η Τζένερ συνεργάζεται με τη Ρεπουμπλικανή Καρολάιν Ρεν, για να συλλέξει όλα τα στοιχεία σε μία μάχη ανάκλησης του κυβερνήτη της Καλιφόρνια, Γκάβιν Νιούσον.

Η Μάγκι Χάμπερμαν των New York Times δήλωσε την αμέσως επόμενη ημέρα ότι ο πρώην διευθυντής της εκστρατείας Τραμπ, Μπραντ Πασκάλ, συμβουλεύει την Τζένερ σε θέματα που αφορούν το στήσιμο της ομάδας της.

Η εκστρατεία ανάκλησης κατά του Νιούσομ, ενός Δημοκρατικού, καθοδηγείται από Ρεπουμπλικάνους που αντιτάχθηκαν στις αναστολές επιχειρήσεων εν μέσω πανδημίας του κορωνοϊού καθώς και στην πολιτική μετανάστευσης και φορολογίας.

Η εκστρατεία ανέφερε τον Μάρτιο ότι είχε υποβάλει τις υπογραφές που απαιτούνται για τη διενέργεια εκλογών, προκειμένου να απομακρυνθεί ο Νιούσομ.

Εάν επικυρωθούν 1,5 εκατ. υπογραφές έως το τέλος αυτού του μήνα, η πολιτεία θα πραγματοποιήσει εκλογές ανάκλησης του κυβερνήτη μέσα στον χρόνο. Οι ψηφοφόροι θα επιλέξουν πρώτα αν θέλουν να ανακαλέσουν τον Νιούσομ και μετά τον πιθανό αντικαταστάτη.

Οι Ρεπουμπλικάνοι που διεκδικούν τη θέση του Νιούσομ είναι, μεταξύ άλλων, ο πρώην δήμαρχος του Σαν Ντιέγκο, Κέβιν Φάλκονερ. ο συντηρητικός ακτιβιστής Μάικ Κέρνοβιτς και ο Τζον Κοξ, που έχασε από τον Νιούσομ το 2018.

Οι αναλυτές λένε ότι κανένας από αυτούς τους υποψηφίους δεν θα επικρατήσει εύκολα σε μία πολιτεία που είναι Δημοκρατική. Μερικοί ωστόσο, εκτιμούν ότι μία ισχυρή προσωπικότητα των Ρεπουμπλικάνων όπως η Τζένερ θα άλλαζε τη δυναμική του αγώνα.

Στην ανάκληση του πρώην κυβερνήτη της Καλιφόρνιας, Γκρίζ Ντέιβις, το 2003, η απόφαση του Άρνολντ Σβαρτζενέγκερ να διεκδικήσει την πολιτεία άλλαξε τις ισορροπίες και ο ηθοποιός τελικά αντικατέστησε τον Ντέιβις.

Η Τζένερ, πρώην ολυμπιονίκης και πρωταγωνίστρια στο Keeping Up with the Kardashians, αν και υποστηρίζει το ρεπουμπλικανικό σώμα, επέκρινε τον Ντόναλντ Τραμπ για τις απόψεις του σχετικά με τα δικαιώματα των τρανς ατόμων, αλλά τελικά συντάχθηκε με αρκετά από τα θέματα που εξέφραζε το κόμμα.

Η Ρεν η οποία εργάστηκε για την επιτροπή συγκέντρωσης κεφαλαίων του Τραμπ το 2020 και βοήθησε στη διοργάνωση της εκστρατείας, που προηγήθηκε της εισβολής στο Καπιτώλιο στις 6 Ιανουαρίου, γνώρισε την Τζένερ μέσω ενός μη κερδοσκοπικού οργανισμού που επικεντρώνεται σε θέματα για τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα.

Οι Δημοκρατικοί στην Καλιφόρνια και την Ουάσιγκτον συντάχθηκαν με τον Νιούσον, ο οποίος, μεταξύ άλλων, είχε και την πλήρη στήριξη του προοδευτικού γερουσιαστή του Βερμόντ, Μπέρνι Σάντερς.

Η δημοτικότητα του Νιούσομ επλήγη για τις επιλογές του κατά την πανδημία αλλά παραμένει σχετικά ισχυρός στις πρόσφατες δημοσκοπήσεις. Μία από αυτές, που διενεργήθηκε από το Ινστιτούτο Δημόσιας Πολιτικής της Καλιφόρνια, διαπίστωσε ότι το 56% των ψηφοφόρων που ερωτήθηκαν ήταν αντίθετο στην ανάκληση.

