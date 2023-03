Η Κέιτλιν Χάτσον είναι 6 ετών και θα γίνει το νεότερο κορίτσι με βιονικό χέρι

Η Κέιτλιν Χάτσον γεννήθηκε χωρίς δάχτυλα στο ένα χέρι λόγω μιας σπάνιας πάθησης και πλέον αναμένεται γίνει η νεότερη στη Βρετανία που θα αποκτήσει βιονικό χέρι.

Σύμφωνα με την Telegraph το αριστερό χέρι της 6χρονης δεν αναπτύχθηκε πλήρως, με συνέπεια να μην έχει απολύτως λειτουργικά δάχτυλα.

Η οικογένειά της προσπαθεί να συγκεντρώσει 13.000 λίρες για ένα βιονικό χέρι. που αν το προμηθευτεί θα την κάνει τη νεότερη που θα λάβει το λεγόμενο «Hero Arm» από τη βρετανική εταιρεία Open Bionics.

Η εταιρεία έχει κατασκευάσει βιονικά χέρια και για βετεράνους του πολέμου της Ουκρανίας.

Ο πατέρας της, Τέρι Χάτσον, μηχανικός από το Νόρφολκ, δήλωσε πως «Η Κέιτλιν κρύβει το χέρι της κάτω από το μανίκι της, ενώ μας έχει ζητήσει να μην προσαρμόζουμε κανένα ρούχο, ώστε το μανίκι της να κρέμεται. Όταν βγαίνουμε έξω, οι άνθρωποι μας δείχνουν. Την ενοχλεί αυτό, ενώ τα παιδιά που συναναστρέφεται ναι μεν είναι ανεκτικά αλλά ενδιαφέρονται και έτσι ρωτούν γι' αυτό.

»Κάποιες μέρες έχει διάθεση να μιλήσει γι' αυτό, ενώ άλλες το κρατάει κρυφό. Αλλά όταν την είδα να δοκιμάζει για πρώτη φορά ένα βιονικό χέρι, έλαμψε. Η απόκτηση ενός βιονικού χεριού θα της δώσει αυτοπεποίθηση».

Τα προσθετικά μηχανικά μέλη συχνά τοποθετούνται από την ηλικία των οκτώ ετών, αλλά φέτος η Κέιτλιν κρίθηκε κατάλληλη για μια τέτοια προσαρμογή από την Open Bionics, μια εταιρεία που αναπτύσσει βιονικά μέλη χαμηλού κόστους.

Χάρη στους μύες του χεριού της είναι σε θέση να χρησιμοποιεί τους βιοηλεκτρικούς αισθητήρες, οι οποίοι συνδέονται με το βιονικό χέρι, κάνοντάς το να κινείται όπως θα έκανε ένα κανονικό χέρι.

Τα χρήματα που στοχεύει να συγκεντρώσει η οικογένεια αναμένεται να δώσουν στην Κέιτλιν ένα τέτοιο βιονικό χέρι, το οποίο μάλιστα θα μπορεί να αναβαθμίζεται καθώς μεγαλώνει η 6χρονη.

What a day! Ukraine’s first two soldiers — Andrii Gidzun and Vitalii Ivashchuk — received their state-of-the-art bionic arms @openbionics today. Thank you @Mastercard! We’re proud to serve all of Ukraine’s Superhumans! 🇺🇦🦾 pic.twitter.com/YMc626FYN4