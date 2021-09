Βιονικό χέρι συνδέεται με τον εγκέφαλο και επαναφέρει την αίσθηση της αφής στους χρήστες

Το βιονικό αυτό χέρι δείχνει σαν όλα τα άλλα που κυκλοφορούν στην αγορά. Ωστόσο, στην πραγματικότητα είναι πολύ πιο περίπλοκο στο εσωτερικό του.

Ερευνητές από την κλινική του Κλίβελαντ δημιούργησαν έναν βιονικό προσθετικό βραχίονα (βιονικό χέρι) ο οποίος έχει τη δυνατότητα να βρίσκεται σε άμεση επικοινωνία με τον εγκέφαλο του εκάστοτε χρήστη. Στόχος τους ήταν όχι μόνο να φτιάξουν κάτι που λειτουργεί σαν ένα τεχνητό άκρο, αλλά και να δώσουν στο χρήστη την αίσθηση της αφής μέσω του βιονικού χεριού.

Ο βραχίονας «επιτρέπει στους χρήστες να κινούν το προσθετικό τους χέρι πιο διαισθητικά και να νιώθουν ταυτόχρονα την αίσθηση της αφής και της κίνησης», εξηγεί ο Πολ Μαράσκο, επικεφαλής ερευνητής της κλινικής του Κλιβελαντ. Παράλληλα, σημείωσε πως η «πλήρης αποκατάσταση της φυσικής λειτουργίας του βραχίονα» ήταν ο απώτερος στόχος της έρευνας.

Σύμφωνα με τον Μαράσκο, η παραδοσιακή προσθετική τεχνητού χεριού δεν επιτρέπει στους χρήστες του να αισθάνονται την αίσθηση της αφής. Επομένως, η όλη εμπειρία τους διαφέρει από άτομα που δε χρησιμοποιούν προσθετικά μέλη στην καθημερινή τους ζωή. Αυτή η έλλειψη της αφής καθιστούσε έως τώρα πιο δύσκολη τη διόρθωση λαθών που σχετίζονται με την πίεση και τη δύναμη του προσθετικού χεριού.

Η σύνδεση του βιονικού χεριού με τον εγκέφαλο γίνεται μέσω νεύρων, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι μονάχα με τη σκέψη, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να κινήσει το προσθετικό του μέλος. Παράλληλα, στο εσωτερικό του βραχίονα, πολλά μικρά μαύρα κουτάκια παρέχουν μια «ατομική αίσθηση των δακτύλων» στον χρήστη του μέσω μιας διεπαφής νευρωνικής μηχανής, σύμφωνα με την ανακοίνωση της κλινικής.

Ένα μικρό δείγμα δύο ατόμων που συμμετείχε σε δοκιμές του βιονικού χεριού φάνηκε ότι άλλαξε τον τρόπο χρήσης του πρόσθετου μέλους, το οποίο είναι ένα αισιόδοξο σημάδι σύμφωνα με τους ερευνητές. Με βάση τα συμβατικά πρόσθετα άκρα, μέχρι σήμερα λόγω της έλλειψης αίσθησης οι χρήστες έτειναν να κάνουν διαφορετικές επιλογές στον τρόπο χρήσης από εκείνους με φυσικά άκρα.

Ωστόσο, επειδή το μέγεθος του δείγματος είναι πολύ μικρό ο Μαράσκο σημειώνει ότι πρέπει να γίνουν περισσότερες δοκιμές για να αναπτυχθεί περαιτέρω η συγκεκριμένη τεχνολογία. Αξίζει να σημειωθεί πως αυτή η επιστημονική καινοτομία δεν είναι πολλά υποσχόμενη μόνο για τα πρόσθετα χέρια αλλά μπορεί να εφαρμοστεί και σε οποιοδήποτε άνω μέρος του σώματος, επαναφέροντας τις αισθήσεις του.

