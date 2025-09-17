ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Η Ιταλία σκέφτεται να δώσει το όνομα του Αρμάνι στο αεροδρόμιο ενός νησιού

Ο Αρμάνι διατηρούσε έπαυλη στο νησί, γνωστό και ως «μαύρο μαργαριτάρι της Μεσογείου»

LifO Newsroom
Φωτ: EPA, αρχείου
Οι ιταλικές αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να δοθεί το όνομα του Τζόρτζιο Αρμάνι στο αεροδρόμιο του νησιού Παντελερία, ως φόρος τιμής στον σχεδιαστή μόδας που έφυγε από τη ζωή στις 4 Σεπτεμβρίου, σε ηλικία 91 ετών.

Ο Αρμάνι διατηρούσε έπαυλη στο νησί, γνωστό και ως «μαύρο μαργαριτάρι της Μεσογείου», ανάμεσα στη Σικελία και την Τυνησία. Ήταν το αγαπημένο του καταφύγιο για καλοκαιρινές διακοπές μαζί με συγγενείς και φίλους. Η κατοικία του, περιτριγυρισμένη από περίπου 150 φοινικόδεντρα, είχε ανεγερθεί με σεβασμό στην τοπική αρχιτεκτονική.

Η πρόταση για τη μετονομασία κατατέθηκε από το δημοτικό συμβούλιο του νησιού και έχει ήδη την υποστήριξη του υπουργού Μεταφορών, Ματέο Σαλβίνι. Την ενέκρινε επίσης η ιταλική Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ENAC). Ο πρόεδρός της, Πιερλουίτζι Ντι Πάλμα, τόνισε ότι η πρωτοβουλία συνδέεται με τα σχέδια εκσυγχρονισμού του αεροδρομίου και μπορεί να ενισχύσει τον τουρισμό στην Παντελερία.

Η Παντελερία, με περίπου 7.500 κατοίκους, ξεχωρίζει για το ηφαιστειακό της τοπίο, τις φυσικές θερμές πηγές της και τις εντυπωσιακές σπηλιές που μπορεί κανείς να βρει στα παράλιά της. Είναι επίσης γνωστή για το γλυκό κρασί «passito», που παράγεται από σταφύλια ζαμπίμπο και θεωρείται ένα από τα πιο εκλεκτά της Ιταλίας.

Διεθνή

