Η Hugo Boss λανσάρει νέα σειρά ρούχων αποκλειστικά για σκύλους

Μετά την Prada και τη Fendi, η Hugo Boss θα γίνει σύντομα η επόμενη εταιρεία ειδών πολυτελείας, που θα επεκταθεί στην αγορά για τα κατοικίδια ζώα, λανσάροντας μοντέρνα ρούχα και αξεσουάρ για πιο κομψά τετράποδα.

Σε πρόσφατη ανακοίνωσή της η εταιρεία, είπε ότι θα συνάψει αποκλειστική παγκόσμια πενταετή συμφωνία με τη θυγατρική του Ομίλου Kanine, Kanine Pets World Limited, όπου θα σχεδιάζει, θα παράγει και θα διανέμει μια ολόκληρη σειρά προϊόντων για σκύλους, συμπεριλαμβανομένων ρούχων, αξεσουάρ, οικιακών προϊόντων και παιχνιδιών.

Ο Daniel Grieder, Διευθύνων Σύμβουλος της Hugo Boss, δήλωσε ότι η εταιρεία ελπίζει να αξιοποιήσει την «εκτεταμένη εμπειρία του συνεργάτη της στην έντονα αναπτυσσόμενη αγορά προμηθειών για σκύλους premium» και σύντομα θα προσφέρει «προϊόντα υψηλής ποιότητας σε πελάτες παγκοσμίως».

Η πρώτη συλλογή Φθινόπωρο/Χειμώνας αναμένεται να κυκλοφορήσει τον Αύγουστο του 2022. Στη συνέχεια ο οίκος θα κυκλοφορεί δύο συλλογές το χρόνο.

Τα νέα προϊόντα της Hugo Boss για τα τετράποδα θα είναι διαθέσιμα στο διαδίκτυο και σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλο τον κόσμο.

