Η Χεζμπολάχ επιτέθηκε με ρουκέτες και drone στο Ισραήλ - Οι IDF απάντησαν με βομβαρδισμό στον Λίβανο

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν σήμερα πως εξαπέλυσαν προληπτικά δεκάδες αεροπορικούς βομβαρδισμούς στον Λίβανο, διότι εντόπισαν προετοιμασίες του ένοπλου λιβανικού κινήματος Χεζμπολάχ, συμμάχου της παλαιστινιακής Χαμάς, για επίθεση «ευρείας κλίμακας» εναντίον του Ισραήλ, όπου ο υπουργός Άμυνας Γιοάβ Γκάλαντ κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για 48 ώρες.

Η Χεζμπολάχ από την πλευρά της έκανε γνωστό ότι προχώρησε σε «επίθεση με μεγάλο αριθμό drones» και «320 ρουκέτες τύπου Κατιούσα» εναντίον της ισραηλινής επικράτειας, ειδικά εναντίον «σημαντικού στρατιωτικού στόχου», χωρίς να διευκρινίσει ποιον, και κατόπιν πως ολοκλήρωσε την «πρώτη φάση» των αντιποίνων της για τη δολοφονία του Φουάντ Σουκρ, ηγετικού στελέχους του στρατιωτικού της βραχίονα, στο πλαίσιο της οποίας επλήγησαν 11 ισραηλινές στρατιωτικές εγκαταστάσεις, όπως ισχυρίστηκε.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανέφεραν από την άλλη πως οι περισσότεροι βομβαρδισμοί τους - έγιναν τουλάχιστον 40, σύμφωνα με ισραηλινά ΜΜΕ - έπληξαν στόχους στον νότιο Λίβανο προς το παρόν, διεμήνυσαν ωστόσο ότι θα πλήξουν οποιαδήποτε τοποθεσία όπου θεωρούν πως υφίσταται απειλή. Πρόσθεσαν πως καταμέτρησαν «πάνω από 150» βλήματα που εκτοξεύθηκαν από τον Λίβανο.

Εκπρόσωπος του συμβουλίου εθνικής ασφαλείας της προεδρίας των ΗΠΑ ανακοίνωσε πως η Ουάσιγκτον «θα συνεχίσει να υποστηρίζει το δικαίωμα του Ισραήλ να αμύνεται», ενώ ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν έδωσε εντολή στην ομάδα του να επικοινωνεί «επί μονίμου βάσεως» με την ισραηλινή κυβέρνηση.

Το τηλεοπτικό δίκτυο Αλ Μανάρ, που πρόσκειται στο σιιτικό λιβανικό κίνημα, ορκισμένο εχθρό του Ισραήλ, έκανε λόγο για σειρά ισραηλινών επιδρομών σε περιοχές Κουνίν Ρασφ, Ατ Ταΐρι, Μπέιτ Γιαχούν, Αλ Χαρντάλι, Ζάουταρ, Ικλίμ αλ Τούφα και αλ Ρεϊχάν, στον νότιο Λίβανο.

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε νωρίτερα πως συγκάλεσε έκτακτη συνεδρίαση του υπουργικού του συμβουλίου για τις 07:00. Ο υπουργός Άμυνας της κυβέρνησής του Γκάλαντ ανακοίνωσε πως κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης στο «εσωτερικό μέτωπο» —σε όλη την ισραηλινή επικράτεια— για 48 ώρες.

Το αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν ανακοίνωσε νωρίτερα ότι οι πτήσεις που προγραμματίζονταν από αυτό προς άλλους προορισμούς θα αναβάλλονταν και ότι οι εισερχόμενες πτήσεις θα εκτρέπονταν, ωστόσο πριν από λίγο έκανε γνωστό πως η λειτουργία του συνεχίζεται ομαλά από τις 07:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας).

Οι σημερινές εχθροπραξίες Ισραήλ-Χεζμπολά καταγράφτηκαν εν μέσω των συνομιλιών στο Κάιρο με σκοπό να συναφθεί συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας. Ο πόλεμος στον παλαιστινιακό θύλακο ξέσπασε την 7η Οκτωβρίου, με έναυσμα έφοδο άνευ προηγουμένου του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς στο νότιο τμήμα της ισραηλινής επικράτεια.

Οι ανταλλαγές πυρών των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων και της Χεζμπολά είναι στην πράξη καθημερινές από την επομένη της έναρξης του πολέμου.

