Η Χεζμπολάχ επιτέθηκε εναντίον βάσης στο Ισραήλ - Για πρώτη φορά χρησιμοποιήθηκαν πύραυλοι Fadi

Η Χεζμπολάχ του Λιβάνου ανακοίνωσε σήμερα ότι εξαπέλυσε επίθεση με περίπου 90 ρουκέτες εναντίον στρατιωτικής βάσης στην περιοχή Σάφεντ (ή Τσβατ) στο βόρειο Ισραήλ.

«Για την υπεράσπιση του Λιβάνου και του λαού του», μαχητές της Χεζμπολάχ εξαπέλυσαν επίθεση με 90 ρουκέτες εναντίον της βάσης «Ντάντο», κοντά στο Σάφεντ του βόρειου Ισραήλ, όπου βρίσκεται το αρχηγείο της Βόρειας Διοίκησης του ισραηλινού στρατού, ανέφερε ο στρατιωτικός βραχίονας του φιλοϊρανικού κινήματος.

Είναι η πρώτη φορά που η Χεζμπολάχ χρησιμοποιεί τους πυραύλους Fadi από την έναρξη του πολέμου του Ισραήλ με τη Χαμάς, στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Το ιρανικό πρακτορείο Mehr, επικαλούμενο τη σιιτική οργάνωση, περιέγραψε μια ρουκέτα εδάφους-εδάφους πολλών χρήσεων. Η Fadi-1 έχει μήκος 6 μέτρα, διαμέτρημα 220 χιλιοστών, με γόμωση 83 κιλών και εμβέλεια 70 χιλιομέτρων. Η Fadi-2, την οποία χρησιμοποίησε η Χεζμπολάχ την Κυριακή, είναι ιδίων διαστάσεων αλλά το φορτίο της φτάνει τα 170 κιλά και η εμβέλειά της τα 100 χιλιόμετρα.

Hezbollah has Lost their Second “Fadi-1/2” Heavy-Rocket Truck today in Southern Lebanon, with likely many more having not been Visually Confirmed. pic.twitter.com/0yfxUoct8c