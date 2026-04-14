Η Χαμάς απέρριψε το σχέδιο αφοπλισμού της Γάζας, σύμφωνα με Παλαιστίνιο αξιωματούχο

Η Χαμάς απέρριψε το σχέδιο αποστρατιωτικοποίησης που πρότεινε ένας από τους κορυφαίους εκπροσώπους των ειρηνευτικών προσπαθειών του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα, όπως δήλωσε στο BBC ένας υψηλόβαθμος Παλαιστίνιος αξιωματούχος που είναι ενήμερος για τις διαπραγματεύσεις.

Κατηγόρησε τον Νικολάι Μλαντένοφ, τον ύπατο εκπρόσωπο για τη Γάζα στο Συμβούλιο Ειρήνης υπό την ηγεσία των ΗΠΑ, για μεροληψία υπέρ του Ισραήλ.

Τον περασμένο μήνα, ο Μλαντένοφ παρουσίασε ένα πλαίσιο για την αποστρατιωτικοποίηση της Γάζας ως μέρος της δεύτερης φάσης της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός που συμφωνήθηκε μεταξύ της Χαμάς και του Ισραήλ τον Οκτώβριο.

Ο αξιωματούχος ανέφερε ότι η Χαμάς ενημέρωσε τους περιφερειακούς μεσολαβητές ότι δεν θα συμμετάσχει σε συνομιλίες για τη δεύτερη φάση έως ότου το Ισραήλ εφαρμόσει πλήρως τους όρους της πρώτης φάσης.

Το Ισραήλ έχει δηλώσει ότι δεν θα προχωρήσει χωρίς πρόοδο στον αφοπλισμό της Χαμάς.

Μια αντιπροσωπεία της Χαμάς στο Κάιρο επρόκειτο να συναντηθεί με τον επικεφαλής των αιγυπτιακών μυστικών υπηρεσιών την Τρίτη πριν από την αναχώρησή της.

Περισσότεροι από 72.330 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από τις ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Γάζα – συμπεριλαμβανομένων 757 από την έναρξη της εκεχειρίας στις 10 Οκτωβρίου 2025 – σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της περιοχής, το οποίο διοικείται από τη Χαμάς.

Τα στάδια του ειρηνευτικού σχεδίου για τη Γάζα

Η πρώτη φάση του ειρηνευτικού σχεδίου του Τραμπ έθεσε τέλος στον πόλεμο, επέτρεψε την απελευθέρωση όλων των ισραηλινών ομήρων που εξακολουθούσαν να κρατούνται από τη Χαμάς σε αντάλλαγμα για Παλαιστίνιους κρατούμενους που κρατούσε το Ισραήλ, και οδήγησε σε μερική απόσυρση των ισραηλινών δυνάμεων από τη Γάζα.

Στα μέσα Ιανουαρίου, ο απεσταλμένος των ΗΠΑ για τη Μέση Ανατολή, Στιβ Γουίτκοφ, ανακοίνωσε την έναρξη της δεύτερης φάσης του σχεδίου του Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου, αλλά από τότε επικρατεί αδιέξοδο μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς. Η δεύτερη φάση αποσκοπεί στον μόνιμο τερματισμό του πολέμου μετά την αποστρατιωτικοποίηση της Γάζας και την πλήρη αποχώρηση του Ισραήλ.

Τον περασμένο μήνα, ο Μλαντένοφ παρουσίασε ένα λεπτομερές σχέδιο για την παράδοση των όπλων από τις παλαιστινιακές ένοπλες ομάδες στη Γάζα, συνδέοντας τη συμμόρφωση με την έναρξη της ανασυγκρότησης μετά τη στρατιωτική επιχείρηση του Ισραήλ που κατέστρεψε την περιοχή.

Ένας ανώτερος αξιωματούχος της Χαμάς δήλωσε στο BBC: «Περιμένουμε από τον Μλαντένοφ να παρουσιάσει ένα σαφές χρονοδιάγραμμα για την εκπλήρωση από το Ισραήλ των υπόλοιπων υποχρεώσεων της πρώτης φάσης, μαζί με εγγυήσεις για την παύση των ισραηλινών παραβιάσεων, προτού ξεκινήσει οποιαδήποτε συζήτηση για τη δεύτερη φάση».

Πρόσθεσε ότι οι παλαιστινιακές ομάδες θεωρούσαν το ζήτημα των όπλων συνδεδεμένο με μια συνολική λύση που θα εγγυόταν το δικαίωμα του παλαιστινιακού λαού στην αυτοδιάθεση, και όχι με μερικές ρυθμίσεις.

Σημείωσε ότι ο Μλαντένοφ πίστευε ότι ήταν απίθανο το Ισραήλ να αποδεχτεί τη δημιουργία ενός ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους.

Ο αξιωματούχος ανέφερε ότι η Χαμάς και άλλες παρατάξεις είχαν ενημερώσει τους μεσολαβητές κατά τη διάρκεια συναντήσεων στο Κάιρο ότι δεν θα ξεκινήσουν καμία συζήτηση για τη δεύτερη φάση χωρίς «πλήρη παύση των ισραηλινών παραβιάσεων, επιθέσεων, δολοφονιών και της συνεχιζόμενης πείνας», καθώς και χωρίς την πλήρη εφαρμογή της πρώτης φάσης.

Σύμφωνα με αξιωματούχους, η Χαμάς απαιτεί την πλήρη αποχώρηση του Ισραήλ από τη Γάζα, παράλληλα με την ανάπτυξη διεθνών δυνάμεων προστασίας για να συνδράμουν την τοπική αστυνομία στην προστασία των αμάχων.

Οι απαιτήσεις για επίτευξη συμφωνίας

Ένας δεύτερος αξιωματούχος της Χαμάς δήλωσε ότι οι υπόλοιπες απαιτήσεις της πρώτης φάσης περιλαμβάνουν:

Την ολοκλήρωση των στρατιωτικών αποχωρήσεων.

Την επαναλειτουργία της διάβασης της Ράφα και όλων των διαβάσεων για ιδιώτες.

Την άδεια εισόδου επαρκούς ανθρωπιστικής βοήθειας και εμπορευμάτων.

Την ενεργοποίηση της Εθνικής Επιτροπής για τη Διοίκηση της Γάζας – ενός παλαιστινιακού τεχνοκρατικού οργάνου που θα διοικεί προσωρινά τη Γάζα – ώστε να λειτουργήσει.

Την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης.

Την εισαγωγή βαρέων μηχανημάτων για την απομάκρυνση των ερειπίων.

Την αποκατάσταση των νοσοκομείων και τη λειτουργία αρτοποιείων και εγκαταστάσεων ύδρευσης.

Πρόσθεσε ότι το όραμα του Μλαντένοφ «συμφωνεί με την ισραηλινή θέση», καθώς συνδέει όλα τα ζητήματα με τον αφοπλισμό, χωρίς να παρέχει οικονομική στήριξη για σχέδια παροχής βοήθειας και ανάκαμψης, με αποτέλεσμα οι προσπάθειες ανασυγκρότησης να παραμένουν σε στάση – κάτι που η Χαμάς και άλλες παρατάξεις απορρίπτουν.

Τον περασμένο μήνα, ο Μλαντένοφ δήλωσε στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ότι «η κατάθεση των όπλων από τις μαχητικές ομάδες θα σήμαινε μια αποφασιστική ρήξη με τους κύκλους βίας που χαρακτηρίζουν τη ζωή στη Γάζα εδώ και δεκαετίες».

«Για τον λαό της Γάζας, οι συνέπειες είναι βαθιές: αποχώρηση του ισραηλινού στρατού και ανασυγκρότηση σε μεγάλη κλίμακα».

Η επιλογή, πρόσθεσε, ήταν μεταξύ «ενός νέου πολέμου ή μιας νέας αρχής».

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου είχε προειδοποιήσει προηγουμένως τη Χαμάς ότι θα αφοπλιστεί «είτε με τον εύκολο είτε με τον δύσκολο τρόπο».

Με πληροφορίες από BBC