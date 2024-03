Η Φρανκφούρτη είναι η πρώτη πόλη στη Γερμανία που στολίστηκε για το Ραμαζάνι

Η Φρανκφούρτη έγινε φέτος η πρώτη πόλη της Γερμανίας η οποία στολίζει τους δρόμους της για το Ραμαζάνι (10 Μαρτίου - 9 Απριλίου), έπειτα από σχετικό αίτημα των Πρασίνων, του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος (SPD) και του κρατιδιακού υπουργείου για την Διαφορετικότητα και την Καταπολέμηση των Διακρίσεων.

«Με τον στολισμό κατά τη διάρκεια του Ραμαζανιού, η πόλη της Φρανκφούρτης στέλνει ένα σημαντικό μήνυμα για την μουσουλμανική ζωή, εκφράζοντας την εκτίμησή της για τους ανθρώπους μουσουλμανικής πίστης που ζουν σε αυτή την πόλη», αναφέρεται στην σχετική αίτηση των Πρασίνων. Η «πράσινη» δήμαρχος της πόλης Ναργκές Εσκανταρί-Γκρίνμπεργκ δήλωσε από την πλευρά της ότι «τα φώτα είναι φώτα της ενότητας, κατά των επιφυλάξεων, κατά των διακρίσεων, κατά του αντιμουσουλμανικού ρατσισμού και κατά του αντισημιτισμού». Στην πόλη ζουν 100.000-150.000 μουσουλμάνοι και αποτελούν περίπου το 15% του συνολικού πληθυσμού.

NEW - Frankfurt am Main is the first city in Germany to introduce Ramadan lighting. So far, Germans have only known religious illuminations from Christian Christmas — BILD pic.twitter.com/23OZMoHCcI