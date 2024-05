Η Ευρώπη πλήττεται από πρωτοφανείς πλημμύρες στον βορρά και καύσωνες στον νότο

Πλημμύρες, ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες προκαλούν εικόνες βιβλικής καταστροφής στη βόρεια Ιταλία, τη Γαλλία και τη Γερμανία, ενώ η νότια Ιταλία υποφέρει από ένα -ασυνήθιστο για την εποχή- κύμα καύσωνα.

Η βόρεια Ιταλία επλήγη από σφοδρές καταιγίδες και έντονες βροχοπτώσεις, αφήνοντας αρκετές περιοχές, όπως η Πάντοβα και η Βιτσέντζα, να πλημμυρίσουν. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έχουν κινητοποιηθεί, χρησιμοποιώντας λέμβους για τη διάσωση των κατοίκων από τα πλημμυρισμένα σπίτια, ενώ τα αυτοκίνητα επιπλέουν στους πλημμυρισμένους δρόμους.

Ο κυβερνήτης της περιφέρειας Βένετο περιέγραψε τον κατακλυσμό ως «βόμβα νερού», αντανακλώντας τον ξαφνικό και καταστροφικό χαρακτήρα των βροχοπτώσεων. Τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής (17/5), οι όχθες του ποταμού Muson dei Sassi στην περιοχή της Πάντοβα έσπασαν λόγω της υπερβολικής βροχής, με αποτέλεσμα να προκληθούν σοβαρές πλημμύρες.

Μια εμπορική αμαξοστοιχία ανατράπηκε από ριπές ανέμου 150 έως 200 χιλιομέτρων την ώρα στο Μπόργκο Μαντοβάνο της Λομβαρδίας, με τον δήμαρχο της περιοχής να δηλώσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι πολλοί δρόμοι και υπόγεια πλημμύρισαν, περιγράφοντας την κατάσταση ως «πραγματικά δύσκολη», αν και ευτυχώς δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

It happened yesterday in a place called Borgo Mantovano on the border between Lombardy and Emilia Romagna.

I think it’s the first time that in Italy we have had a hail and wind storm and tornado so strong to overturn seven wagons (22 tons each) of a cargo train. 😳 pic.twitter.com/BMHRdE0k2N