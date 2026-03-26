Η Βρετανία εξετάζει χρέωση εισόδου σε τουρίστες για τα μουσεία

Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι η κίνηση στοχεύει στην ενίσχυση της χρηματοδότησης των τεχνών

Η κυβέρνηση της Βρετανίας εξετάζει την επιβολή χρέωσης εισόδου σε τουρίστες για να επισκεφθούν τις μόνιμες συλλογές των εθνικών μουσείων, στο πλαίσιο πρωτοβουλίας για ενίσχυση της χρηματοδότησης των τεχνών.

Η κίνηση στοχεύει στην εξεύρεση μακροπρόθεσμων πόρων για έναν τομέα που αντιμετωπίζει οικονομικές δυσκολίες, σύμφωνα με την απάντηση της βρετανικής κυβέρνησης στην ανασκόπηση του Arts Council England.

Η Alison Cole, διευθύντρια του think tank Cultural Policy Unit, χαρακτήρισε την ιδέα «πολύ κακή» και υποστήριξε ότι ένας ξενοδοχειακός φόρος θα ήταν πιο αποτελεσματικός για τη στήριξη των μουσείων και της πολιτιστικής υποδομής της χώρας.

Τα εθνικά μουσεία και γκαλερί είναι δωρεάν για όλους τους επισκέπτες από το 2001, πολιτική που έχει αυξήσει σημαντικά την επισκεψιμότητα και τον τουρισμό.

Έρευνα της Art Fund, δείχνει ότι το 72% του κοινού υποστηρίζει ένα τέλος για τουρίστες που θα χρηματοδοτούσε την δωρεάν είσοδο στα μουσεία.

Υπό εξέταση νέο τέλος για τουρίστες στη Βρετανία

Παράλληλα, η κυβέρνηση εξετάζει άλλες ιδέες, όπως τη στήριξη δημιουργικών καριέρων για ομάδες με λιγότερες ευκαιρίες και την απλούστευση των διαδικασιών χρηματοδότησης μέσω του Arts Council.

Η ανασκόπηση του Arts Council England από την Margaret Hodge τόνισε ότι η χρηματοδότηση πρέπει να προστατεύεται από πολιτικές παρεμβάσεις και η γραφειοκρατία να μειωθεί για τους καλλιτέχνες.

Η κυβέρνηση συμφωνεί ότι το συμβούλιο πρέπει να παραμείνει ισχυρό, ανεξάρτητο και αμερόληπτο, ενώ προγραμματίζει επενδύσεις για τη στήριξη καλλιτεχνικών καριέρων και την ανάπτυξη της τέχνης σε περιοχές με περιορισμένη πρόσβαση.

Το Arts Council θα δοκιμάσει επίσης νέους τρόπους χρηματοδότησης, όπως επενδύσεις με επανεπένδυση κερδών, φορολογικά κίνητρα και προγράμματα φιλανθρωπίας, ενώ θα συνεργάζεται πιο στενά με τις τοπικές κοινότητες για να ενισχύσει την τέχνη στην περιφέρεια.

Με πληροφορίες από Guardian

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΖΕΦΡΙ ΕΠΣΤΑΪΝ ΒΙΑΣΜΟΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

Διεθνή / «Δεν θυμάμαι τίποτα»: Θύμα του Έπσταϊν καταγγέλλει ότι έπεσε θύμα βιασμού μετά από χορήγηση ναρκωτικών

«Προσπάθησε ξανά να μου κατεβάσει το τζιν, και του είπα 'όχι, όχι, είμαι στην περίοδο μου', και μου απάντησε: 'Δεν χρειάζεται να μου λες ψέματα», θυμάται
Αντιδράσεις πριν από την πρεμιέρα του προκαλεί η τανία της Zendaya και του Robert Pattinson Τhe Dramaa

Διεθνή / Αντιδράσεις πριν από την πρεμιέρα της προκαλεί η ταινία της Zendaya και του Robert Pattinson Τhe Drama

Η νέα ταινία του Kristoffer Borgli με τη Zendaya και τον Robert Pattinson προκαλεί ήδη αντιδράσεις στις ΗΠΑ πριν από την πρεμιέρα της, λόγω μιας αποκάλυψης στην πλοκή που άνοιξε δημόσια συζήτηση γύρω από τα όρια του θέματος που επιλέγει να αγγίξει
ΠΡΙΓΚΙΠΙΣΣΑ ΜΕΤΕ ΜΑΡΙΤ ΝΟΡΒΗΓΙΑ

Διεθνή / Μέτε-Μάριτ: Σχεδόν το 50% των Νορβηγών αμφισβητεί το αν πρέπει να γίνει βασίλισσα

Τα πρόσφατα σκάνδαλα της οικογένειας, ενισχύουν τη δυσπιστία των Νορβηγών απέναντί της και καθιστούν αβέβαιο αν θα μπορέσει να κερδίσει την πλήρη στήριξη του λαού ως μελλοντική βασίλισσα
