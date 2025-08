Η Βραζιλία θέτει σε κατ' οίκον κράτηση τον Μπολσονάρου - Αντίδραση από ΗΠΑ

Ο Ζαΐχ Μπολσονάρου τέθηκε υπό κατ’ οίκον κράτηση με απόφαση του ομοσπονδιακού ανώτατου δικαστηρίου της Βραζιλίας (STF), καθώς, σύμφωνα με τον αρμόδιο δικαστή, παραβίασε επανειλημμένα την απαγόρευση που του είχε επιβληθεί να εκφράζεται μέσω των ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης.

Η απόφαση εντάσσεται στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης δίκης του πρώην προέδρου της χώρας για συνωμοσία με σκοπό την κατάλυση του πολιτεύματος και την επιβολή πραξικοπήματος.

Σύμφωνα με έγγραφο του STF που επικαλείται το Γαλλικό Πρακτορείο, ο δικαστής Αλεσάντρ ντι Μοράις στηλιτεύει τις επανειλημμένες παρεμβάσεις του Μπολσονάρου μέσω υποστηρικτών του, οι οποίοι αναμετέδωσαν δηλώσεις του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατά τη διάρκεια φιλομπολσοναρικών διαδηλώσεων σε διάφορες περιοχές της Βραζιλίας.

Η απόφαση αυτή προκάλεσε την έντονη αντίδραση της αμερικανικής διπλωματίας. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, το Γραφείο Υποθέσεων Δυτικού Ημισφαιρίου του Στέιτ Ντιπάρτμεντ χαρακτήρισε τη στάση του δικαστή «απειλή για τη δημοκρατία», σημειώνοντας: «Ο δικαστής Μοράις, στον οποίο επιβάλλονται κυρώσεις από τις ΗΠΑ για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συνεχίζει να χρησιμοποιεί τους θεσμούς της Βραζιλίας για να φιμώνει την αντιπολίτευση και να απειλεί τη δημοκρατία».

Σε δεύτερη ανάρτηση, το ίδιο γραφείο υπογράμμισε: «Το να επιβάλλονται ακόμη περισσότεροι περιορισμοί στη δυνατότητα του Ζαΐχ Μπολσονάρου να υπερασπιστεί τον εαυτό του δημόσια δεν προσφέρει κοινωφελή υπηρεσία. Αφήστε τον Μπολσονάρου να μιλήσει!».

Justice Moraes, now a U.S.-sanctioned human rights abuser, continues to use Brazil’s institutions to silence opposition and threaten democracy. Putting even more restrictions on Jair Bolsonaro’s ability to defend himself in public is not a public service. Let Bolsonaro speak!…