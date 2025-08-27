ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Η βίλα των διαβόητων πάρτι «μπούνγκα μπούνγκα» του Σίλβιο Μπερλουσκόνι βγαίνει προς πώληση

Η αξία του ακινήτου εκτιμάται γύρω στα 500 εκατ. ευρώ και αν επιτευχθεί πώληση σε αυτή την τιμή, θα συγκαταλέγεται ανάμεσα στις ακριβότερες ιδιωτικές κατοικίες παγκοσμίως

LifO Newsroom
Φωτ: YouTube Screenshot - URBEX ADDICTED
Η Villa Certosa, το τεράστιο κτήμα στη Σαρδηνία που ανήκε στον Σίλβιο Μπερλουσκόνι και συνδέθηκε με τα διαβόητα «bunga bunga» πάρτι, διατίθεται επισήμως προς πώληση.

Σύμφωνα με την εφημερίδα La Nuova Sardegna, οι διαπραγματεύσεις προχωρούν και η αξία της ιδιοκτησίας εκτιμάται γύρω στα 500 εκατ. ευρώ. Η εταιρεία Fininvest, που διαχειρίζεται τα συμφέροντα της οικογένειας, μείωσε τις προσδοκίες, λέγοντας ότι εξετάζονται «διάφορες εκδηλώσεις ενδιαφέροντος» χωρίς να έχει υπάρξει συμφωνία.

Η βίλα ανήκει πλέον στα πέντε παιδιά του πρώην πρωθυπουργού, ο οποίος πέθανε το 2023, και προωθείται στην αγορά από τον οίκο Sotheby’s International Realty σε συνεργασία με την Knight Castle Real Estate. Αν επιτευχθεί πώληση στην αναφερόμενη τιμή, θα συγκαταλέγεται ανάμεσα στις ακριβότερες ιδιωτικές κατοικίες παγκοσμίως.

Η Villa Certosa, γνωστή παλαιότερα ως Villa Monastero, αγοράστηκε από τον Μπερλουσκόνι το 1980 και αποτέλεσε την αγαπημένη του κατοικία. Εκεί φιλοξένησε ηγέτες όπως ο Βλαντίμιρ Πούτιν, ο Τζορτζ Μπους και ο Τόνι Μπλερ. Παράλληλα όμως έγινε διάσημη ως σκηνικό των περιβόητων «bunga bunga» πάρτι, που σημάδεψαν την πολιτική του καριέρα.

Τα χαρακτηριστικά της Villa Certosa

Το παραθαλάσσιο κτήμα, 4.500 τετραγωνικών μέτρων στην Costa Smeralda, περιλαμβάνει αναβαθμισμένους κήπους με κάκτους και ψεύτικους μεγαλιθικούς λίθους, πολλαπλές πισίνες, ξενώνες γύρω από τεχνητό ηφαίστειο, μυστική θαλάσσια σπηλιά με πρόσβαση για βάρκες, πισίνα εμπνευσμένη από τον Ποσειδώνα, ρωμαϊκό αμφιθέατρο και υπόγειο καταφύγιο ανθεκτικό σε πυρηνική επίθεση.

Το 2004 η ιταλική κυβέρνηση χαρακτήρισε τη βίλα «εναλλακτική τοποθεσία μέγιστης ασφάλειας για την προστασία του πρωθυπουργού», υπάγοντάς την σε καθεστώς κρατικού απορρήτου, παρά τις έρευνες για πιθανές περιβαλλοντικές παραβάσεις.

Φήμες για πώληση υπήρξαν και στο παρελθόν, το 2010 και το 2015, τις οποίες ο ίδιος ο Μπερλουσκόνι είχε διαψεύσει. Μετά τον θάνατό του, η συζήτηση αναζωπυρώθηκε, με εικασίες που δεν έχουν επιβεβαιωθεί για ενδιαφέρον από τον σουλτάνο του Μπρουνέι Χασανάλ Μπολκιάχ και τον ξενοδοχειακό όμιλο Four Seasons.

Με πληροφορίες από POLITICO

Διεθνή

