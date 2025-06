Η απόλυτη στιγμή αμηχανίας: Ο Τραμπ ρωτάει τους παίκτες της Γιουβέντους για τρανς αθλητές

Με την ευκαιρία της παρουσίας της στις ΗΠΑ, λόγω της συμμετοχής της στο παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων, αντιπροσωπεία της Γιουβέντους - συνοδευόμενη από τον πρόεδρο της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο - βρέθηκε την Τετάρτη στον Λευκό Οίκο και είχε συνάντηση με τον πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ.

Αφού ρώτησε για τα ματς της Γιουβέντους στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων, ο Ντόναλντ Τραμπ χαιρέτησε τους Αμερικανούς της ομάδας, Γουέστον ΜακΚένι και Τίμοθι Γουεά, αναφέροντας μάλιστα: «Εύχομαι εσείς οι δυο να είστε οι καλύτεροι παίκτες στον αγωνιστικό χώρο».

Ο Τραμπ είχε αφήσει τους παίκτες της Γιουβέντους σύξυλους και απαντούσε σε ερωτήσεις για τη σύγκρουση Ισραήλ - Ιράν και μάλιστα ήταν η στιγμή που είπε την περίφη φράση «μπορεί να επιτεθούμε μπορεί και όχι», απαντώντας σε ερώτηση για το αν οι ΗΠΑ σχεδιάζουν επίθεση κατά του Ιράν. Σε ερώτηση για την διακυβέρνηση του Τζο Μπάιντεν, ο Ντόναλντ Τραμπ βρήκε ευκαιρία να στρέψει τα φώτα και στη Γιουβέντους. Μεταξύ άλλων, τόνισε ότι ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ ήταν «ανοικτός» στα τρανς άτομα και στο να «παίζουν άνδρες σε γυναικεία αθλήματα».

Εν συνεχεία αιφνιδίασε τους παίκτες της Γιουβέντους με ένα απρόβλεπτο σχόλιο. Στρέφοντας το βλέμμα του προς την ομάδα, ρώτησε: «Θα μπορούσε μια γυναίκα να παίξει στην ομάδα σας παιδιά; Νομίζετε; Θα είστε ευγενικοί; Εσείς τι νομίζετε, μια γυναίκα θα μπορούσε να μπει στην ομάδα;».

Η σιωπή που ακολούθησε έκανε πάταγο. Κανείς από τους παίκτες δεν πήρε τον λόγο. Χαμογέλασαν με αμηχανία, αποφεύγοντας να εμπλακούν στην πολιτική ατζέντα του Αμερικανού προέδρου. Ο τζένεραλ μάνατζερ Νταμιέν Κομόλι, επιδιώκοντας να αλλάξει θέμα, ανέφερε: «Έχουμε μια πολύ καλή γυναικεία ομάδα».

Η απάντηση δεν ικανοποίησε τον Τραμπ, ο οποίος αντέτεινε: «Αλλά πρέπει να παίζουν με γυναίκες. Είναι πολύ διπλωματικός αυτός εδώ».

Trump asks the Juventus players standing behind him if women could make their team and tries to bait them into endorsing his transphobia pic.twitter.com/cJymDAmcSd