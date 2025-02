Χιλή: Φάλαινα «κατάπιε» 24χρονο καγιάκερ και τον απελευθέρωσε σώο και αβλαβή

Απίστευτο περιστατικό με φάλαινα που φαίνεται να «καταβροχθίζει» έναν καγιάκερ και αμέσως μετά να τον αφήνει, καταγράφηκε ανοιχτά των ακτών της Χιλής.

Το πρωτοφανές συμβάν σημειώθηκε το περασμένο Σάββατο, όταν ο Adrián Simancas έκανε καγιάκ με τον πατέρα του ανοιχτά της Παταγονίας στη Χιλή. Τότε μία φάλαινα εμφανίστηκε στην επιφάνεια και τον «καταβρόχθισε» για λίγα δευτερόλεπτα πριν τον αφήσει ελεύθερο, με τη σκηνή να καταγράφεται σε βίντεο.

Όπως διακρίνεται και στο πλάνο, η φάλαινα έβαλε για λίγο στο στόμα της τον καγιάκερ λίγα δευτερόλεπτα πριν τον απελευθερώσει γρήγορα σώο και αβλαβή.

«Μείνε ήρεμος, μείνε ήρεμος», ακούγεται να λέει ο πατέρας του στο βίντεο, μετά την «απελευθέρωσή του».

«Νόμιζα ότι ήμουν νεκρός. Νόμιζα ότι με είχε φάει, ότι με είχε καταπιεί», ανέφερε ο Adrián στο Associated Press. Περιγράφοντας τον «τρόμο» εκείνων των λίγων δευτερολέπτων και εξήγησε ότι ο πραγματικός του φόβος ήταν ότι μετά την ανάδυση, η φάλαινα μπορεί να έκανε κακό στον πατέρα του ή ότι θα χάνονταν στα παγωμένα νερά.

Παρά την τρομακτική εμπειρία όμως, ο πατέρας του παρέμεινε συγκεντρωμένος, κινηματογραφώντας και καθησυχάζοντας τον γιο του, ενώ παράλληλα αντιμετώπιζε τη δική του ανησυχία. «Όταν ανέβηκα και άρχισα να επιπλέω, φοβήθηκα ότι κάτι μπορεί να συμβεί και στον πατέρα μου, ότι δεν θα φτάναμε εγκαίρως στην ακτή ή ότι θα πάθαινα υποθερμία», είπε ο Adrián.

Μετά από λίγα δευτερόλεπτα στο νερό, ο Adrián κατάφερε να φτάσει στο καγιάκ του πατέρα του και στο τέλος να επιστρέψουν και οι δύο στην ακτή χωρίς να τραυματιστούν. Τα παγωμένα νερά της Χιλής αποτελούν πρόκληση για τους ιστιοπλόους, τους κολυμβητές και τους εξερευνητές που επιχειρούν να τα διασχίσουν με διάφορους τρόπους.

Ενώ οι επιθέσεις φαλαινών σε ανθρώπους είναι εξαιρετικά σπάνιες σε αυτά τα νερά, οι θάνατοι φαλαινών από συγκρούσεις με φορτηγά πλοία έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια, ενώ οι εκβρασμοί έχουν γίνει επαναλαμβανόμενο ζήτημα την τελευταία δεκαετία.

