ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Hellas Aphrodite: Ελεύθεροι οι Έλληνες ναυτικοί μετά την πειρατεία σε ελληνόκτητο πλοίο στη Σομαλία

Πειρατές ανοικτά της Σομαλίας προσπάθησαν, αποτυχημένα, να καταλάβουν το πλοίο - Ελεύθερο όλο το πλήρωμα του τάνκερ

LifO Newsroom
LifO Newsroom
HELLAS APHRODITE ΣΟΜΑΛΙΑ ΠΛΟΙΟ Facebook Twitter
Φωτ. Marine Traffic
0

Η διαχειρίστρια εταιρεία Latsco Marine Management Inc., με σχετική της ανακοίνωση, έκανε γνωστό πως οι πέντε Έλληνες ναυτικοί που βρίσκονταν στο ελληνόκτητο δεξαμενόπλοιο «Hellas Aphrodite», και δέχθηκαν επίθεση από πειρατές ανοικτά της Σομαλίας, αφέθηκαν ελεύθεροι.

«Είμαστε βαθιά ευγνώμονες και ανακουφισμένοι που και οι 24 ναυτικοί μας είναι σώοι και αβλαβείς. Παραμένουμε σε στενή επικοινωνία μαζί τους και η ευημερία τους αποτελεί απόλυτη προτεραιότητά μας» ανέφερε η εταιρεία για την κατάληψη του ελληνόκτητου πλοίου στη Σομαλία.

Οι πρώτες πληροφορίες δείχνουν ότι δεν εντοπίστηκαν μη εξουσιοδοτημένα άτομα στο πλοίο κατά την άφιξη των ναυτικών δυνάμεων. Ωστόσο, οι έρευνες συνεχίζονται στο σκάφος και στην ευρύτερη περιοχή για να διασφαλιστεί ότι η κατάσταση έχει αποκατασταθεί πλήρως, επισημαίνει η εταιρεία.

Hellas Aphrodite: Η ανακοίνωση της εταιρείας

Η Latsco Marine Management Inc. επιβεβαίωσε ότι ναυτικές δυνάμεις έφτασαν στο σημείο και παρείχαν άμεση βοήθεια στο δεξαμενόπλοιο Hellas Aphrodite (IMO: 9722766), το οποίο είχε βρεθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ένοπλες δυνάμεις της ευρωπαϊκής επιχείρησης EUNAVFOR, με τη συνδρομή ελικοπτέρου, επιβιβάστηκαν στο πλοίο και επιβεβαίωσαν ότι όλα τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή.

«Είμαστε βαθιά ευγνώμονες και ανακουφισμένοι που και οι 24 ναυτικοί μας είναι σώοι και παρόντες. Παραμένουμε σε στενή επικοινωνία μαζί τους και η ευημερία τους αποτελεί την απόλυτη προτεραιότητά μας», ανέφερε η εταιρεία.

Οι πρώτες πληροφορίες δείχνουν ότι δεν εντοπίστηκαν μη εξουσιοδοτημένα άτομα στο πλοίο κατά την άφιξη των ναυτικών δυνάμεων. Ωστόσο, οι έρευνες συνεχίζονται στο σκάφος και στην ευρύτερη περιοχή για να διασφαλιστεί ότι η κατάσταση έχει αποκατασταθεί πλήρως.

Η Latsco Marine εξέφρασε τις ευχαριστίες της προς όλους τους εμπλεκόμενους φορείς στην επιχείρηση, «συμπεριλαμβανομένων των δυνάμεων της EUNAVFOR και του πληρώματός μας, για την άμεση κινητοποίηση, τον επαγγελματισμό και τη συνεργασία τους ώστε να τεθεί η κατάσταση υπό έλεγχο».

Καθώς η επιχείρηση σταθεροποιείται, η εταιρεία δηλώνει ότι η προσοχή στρέφεται πλέον στην ψυχολογική και υλική υποστήριξη του πληρώματος, το οποίο «χρειάζεται φροντίδα και βοήθεια για να ανακάμψει από αυτή τη δύσκολη εμπειρία».

Το Hellas Aphrodite είναι δεξαμενόπλοιο 49.992 dwt, κατασκευασμένο το 2016 και νηολογημένο στη Μάλτα.

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΛΟΥΒΡΟ ΛΗΣΤΕΙΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διεθνή / «Το Λούβρο δεν είναι μουσείο του 21ου αιώνα»: Σε εφαρμογή το σχέδιο για την ασφάλεια μετά τη ληστεία

Η πρόεδρος και διευθύντρια του Λούβρου δήλωσε σήμερα πως το μουσείο χρειάζεται περισσότερο από ποτέ έναν μετασχηματισμό, για να γίνει «ένα μουσείο του 21ου αιώνα»
LIFO NEWSROOM
 
 