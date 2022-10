Χάος στη Σεούλ: Κόσμος ποδοπατήθηκε σε εκδηλώσεις για το Halloween - Δεκάδες έπαθαν καρδιακή ανακοπή

Δεκάδες άνθρωποι υπέστησαν καρδιακή ανακοπή αφού ποδοπατήθηκαν σε στενό δρόμο κατά τη διάρκεια εορτασμών του Halloween στη Σεούλ της Νότιας Κορέας.

Ενδεικτικό της κρισιμότητας της κατάστασης είναι ότι στο σημείο που βρίσκεται στην Ιταεγουόν έχει σπεύσει ομάδα αντιμετώπισης καταστροφών.

Αξιωματούχος της εθνικής πυροσβεστικής υπηρεσίας, δήλωσε ότι περίπου 100 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί. Οι αρχές ανέφεραν επίσης ότι έχουν υπάρξει τουλάχιστον 81 αναφορές για «δύσπνοια».

Σύμφωνα με πληροφορίες του BBC, υπήρχαν περίπου 100.000 άνθρωποι που διασκέδαζαν στην εν λόγω περιοχή για το Halloween, κατά την πρώτη υπαίθρια εκδήλωση χωρίς μάσκες μετά την πανδημία.

Βίντεο που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο δείχνουν ανθρώπους να δέχονται τις πρώτες βοήθειες στο δρόμο από τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, περιτριγυρισμένοι από μεγάλο πλήθος.

Νωρίτερα, αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανέφεραν ότι η περιοχή η Ιταεγουόν ήταν τόσο γεμάτη από κόσμο που ορισμένοι ένιωθαν ανασφάλεια.

