Πώς έληξε το shutdown στις ΗΠΑ μετά από πάνω από 40 ημέρες και τι σημαίνει για τη χώρα

Η αμερικανική Γερουσία υιοθέτησε χθες, Δευτέρα, πρόταση που, μόλις εγκριθεί από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, θα άρει τη δημοσιονομική παράλυση του ομοσπονδιακού κράτους έπειτα από πάνω από 40 ημέρες shutdown.

Το νομοσχέδιο αυτό υιοθετήθηκε με 60 ψήφους υπέρ, έναντι 40 κατά, και παρατείνει τον τρέχοντα προϋπολογισμό ως τα τέλη Ιανουαρίου.

Τώρα, η πρόταση αυτή πρέπει να συζητηθεί και να υιοθετηθεί από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, μια διαδικασία που θα ξεκινήσει αύριο, Τετάρτη, και στη συνέχεια να υπογραφεί από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

«Ταΐστε όλο τον κόσμο. Πληρώστε τους στρατιωτικούς μας, τους ομοσπονδιακούς υπαλλήλους μας και την αστυνομία του Καπιτωλίου. Βάλτε τέλος στο χάος στα αεροδρόμια. Η χώρα πάνω από το κόμμα», έγραψε χθες στο Χ ο Δημοκρατικός γερουσιαστής Τζον Φέτερμαν ο οποίος υπερψήφισε το νομοσχέδιο των Ρεπουμπλικάνων.

Ο επικεφαλής των Ρεπουμπλικάνων στη Γερουσία Τζον Θουν σχολίασε επίσης στο Χ ότι είναι πολύ χαρούμενος που υποστηρίζει «τον δρόμο προς το τέλος αυτού του ανώφελου shutdown με έναν υπεύθυνο τρόπο που επιτρέπει τη γρήγορη πληρωμή των ομοσπονδιακών υπαλλήλων και την επαναλειτουργία του ομοσπονδιακού κράτους».

Πριν από την ψηφοφορία στη Γερουσία, ο Τραμπ εξέφρασε την ικανοποίησή του που επαρκής αριθμός Δημοκρατικών γερουσιαστών δήλωσαν ότι θα υπερψηφίσουν το νομοσχέδιο προκειμένου να αρθεί το αδιέξοδο.

«Είναι κρίμα που έκλεισε, αλλά θα ξανανοίξουμε τη χώρα μας πολύ γρήγορα», τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος μιλώντας σε δημοσιογράφους από τον Λευκό Οίκο.

Από την πλευρά του ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, ο Ρεπουμπλικάνος Μάικ Τζόνσον, εξέφρασε την αισιοδοξία του για τον τερματισμό της δημοσιονομικής παράλυσης «αυτή την εβδομάδα».

«Αυτός ο εθνικός εφιάλτης διαρκείας φτάνει επιτέλους στο τέλος του», δήλωσε.

Από την 1η Οκτωβρίου περισσότεροι από ένα εκατομμύριο ομοσπονδιακοί υπάλληλοι δεν λαμβάνουν μισθό, ενώ υπάρχουν προβλήματα στην καταβολή διάφορων επιδομάτων, όπως και στην εναέρια κυκλοφορία, με εκατοντάδες ακυρώσεις πτήσεων καθημερινά.

Η διαφωνία μεταξύ Ρεπουμπλικάνων και Δημοκρατικών

Στο επίκεντρο της διαφωνίας μεταξύ Ρεπουμπλικάνων και Δημοκρατικών εδώ και περισσότερες από 40 ημέρες: το ζήτημα του κόστους της υγείας.

Το κόμμα του Τραμπ, που διαθέτει την πλειοψηφία και στα δύο σώματα του Κογκρέσου, πρότεινε την παράταση του τρέχοντος προϋπολογισμού, ενώ η αντιπολίτευση ζητούσε να διατηρηθούν οι επιδοτήσεις που χορηγούνται μέσω του «Obamacare», ενός προγράμματος δημόσιας ασφάλισης υγείας για τα νοικοκυριά με χαμηλά εισοδήματα.

Αυτές οι επιδοτήσεις πρόκειται να λήξουν στο τέλος του έτους και το κόστος για την ασφάλιση υγείας αναμένεται να υπερδιπλασιαστεί το 2026 για τα 24 εκατ. Αμερικανούς που καλύπτονται από το Obamacere, σύμφωνα με το ερευνητικό κέντρο Kaiser Family Foundation (KFF) που ειδικεύεται σε θέματα υγείας στις ΗΠΑ.

Με βάση τον κανονισμό της Γερουσίας χρειάζονται 60 ψήφοι για την έγκριση του προϋπολογισμού, ενώ οι Ρεπουμπλικάνοι διαθέτουν 53 έδρες στο σώμα. Για να αρθεί το αδιέξοδο έπρεπε τουλάχιστον 7 Δημοκρατικοί γερουσιαστές να ψηφίσουν υπέρ του προϋπολογισμού. Τελικά το έπραξαν οκτώ, ενώ ένας Ρεπουμπλικάνος, ο Ραντ Πολ, καταψήφισε την πρόταση.

«Εβδομάδες διαπραγματεύσεων με τους Ρεπουμπλικάνους έδειξαν ξεκάθαρα ότι δεν συζητούν ζητήματα υγείας» για τον τερματισμό της δημοσιονομικής παράλυσης, τόνισε μία από τους Δημοκρατικούς γερουσιαστές, η Τζιν Σαχίν.

«Αν περιμέναμε περισσότερο, απλώς θα παρατείνονταν τα δεινά των Αμερικανών λόγω του shutdown», πρόσθεσε.

Από την άλλη, οι Δημοκρατικοί γερουσιαστές πέτυχαν να ακυρωθεί η απόλυση χιλιάδων ομοσπονδιακών υπαλλήλων, την οποία είχα ανακοινώσει η κυβέρνηση Τραμπ από την αρχή του shutdown.

Στο ζήτημα της ασφάλισης υγείας, οι Δημοκρατικοί έμειναν σχεδόν με άδεια χέρια, καθώς δεν πέτυχαν την παράταση των επιδοτήσεων για το Obamacare και έλαβαν απλώς την υπόσχεση του επικεφαλής των Ρεπουμπλικάνων στη Γερουσία ότι το θέμα θα τεθεί σύντομα σε ψηφοφορία.

Μια κενή υπόσχεση, σύμφωνα με πολλούς Δημοκρατικούς, καθώς ο Τζόνσον αρνήθηκε να δεσμευτεί στη διεξαγωγή αντίστοιχης ψηφοφορίας στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Πλέον πολλοί κοινοβουλευτικοί και υποστηρικτές των Δημοκρατικών ζητούν να πέσουν κεφάλια.

Πρώτος στόχος: ο Τσακ Σούμερ, επικεφαλής των Δημοκρατικών στη Γερουσία. Αν και καταψήφισε την πρόταση των Ρεπουμπλικάνων, πολλοί είναι αυτοί που υποπτεύονται ότι παρασκηνιακά ώθησε πιο μετριοπαθείς συναδέλφους του να έρθουν σε συμφωνία με τους Ρεπουμπλικάνους.