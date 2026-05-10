Χανταϊός: Σε πλήρη εξέλιξη η επιχείρηση εκκένωσης του κρουαζιερόπλοιου MV Hondius

Έξω από το λιμάνι της Γκραναντίγια στην Τενερίφη, έδεσε το πρωί της Κυριακής το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, με 149 επιβάτες και μέλη πληρώματος από 23 χώρες, οι οποίοι βρίσκονται στο πλοίο για πάνω από έναν μήνα μετά από το ξέσπασματου χανταϊού.

Άμεσα ξεκίνησε η επιχείρηση εκκένωσής του, που εξελίσσεται υπό αυστηρό υγειονομικό αποκλεισμό λόγω του χανταϊού.

Σημειώνεται πως η επιλογή του συγκεκριμένου λιμανιού έγινε για λόγους ασφάλειας, καθώς βρίσκεται μακριά από κατοικημένες περιοχές.

Η διαδικασία εντάσσεται σε μια από τις πιο σύνθετες υγειονομικές επιχειρήσεις των τελευταίων ετών στην Ευρώπη, με τις αρχές της Τενερίφης να βρίσκονται σε πλήρη εγρήγορση για τη διαχείριση του πλοίου, που παρέμεινε επί εβδομάδες εν πλω μετά το ξέσπασμα της νόσου.

Οι επιβάτες σύμφωνα με τις πληροφορίες μεταφέρονται σταδιακά στην ξηρά μέσω «σφραγισμένων» και αυστηρά φυλασσόμενων οχημάτων, ακολουθώντας έναν πλήρως αποκλεισμένο διάδρομο που έχει στηθεί ειδικά για την επιχείρηση.

Χανταϊός: Live η αποβίβαση των επιβαινόντων υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας

Στη συνέχεια προβλέπεται ο άμεσος επαναπατρισμός τους στις χώρες καταγωγής τους, χωρίς επαφή με τον τοπικό πληθυσμό.

Παρά την ένταση της κατάστασης, οι διεθνείς υγειονομικοί φορείς επισημαίνουν ότι ο κίνδυνος για τον γενικό πληθυσμό παραμένει χαμηλός.

Ωστόσο, η επιχείρηση χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα απαιτητική λόγω της πολυεθνικής σύνθεσης των επιβατών και της ανάγκης για απόλυτο έλεγχο σε κάθε στάδιο της αποβίβασης και μεταφοράς τους.

Με πληροφορίες από Guardian