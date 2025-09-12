ΔΙΕΘΝΗ
Χαλκ Χόγκαν: Μοναδικός κληρονόμος της περιουσίας των $5 εκατ. ο γιος του - Εκτός διαθήκης η κόρη του

Η Μπρουκ Χόγκαν δεν περιλαμβάνεται στους κληρονόμους του θρύλου του WWE

Ο Χαλκ Χόγκαν με την κόρη του Μπρουκ στα MTV Video Music Awards στο Μαϊάμι το 2005 / Φωτ: EPA/GERARDO MORA
Η διαθήκη του Χαλκ Χόγκαν άνοιξε και μοναδικός κληρονόμος της περιουσίας ύψους 5 εκατομμυρίων δολαρίων, πηγαίνει στον γιο του, Νικ.

Από τη διαθήκη του θρύλου του WWE, ο οποίος πέθανε τον περασμένο Ιούλιο, μένει εκτός η κόρη του, Μπρουκ.

Ο 35χρονος Νικ υπέβαλε αίτηση για να αναλάβει συνδιαχειριστής της πατρικής περιουσίας μαζί με τον Τέρι Μακόι. Δικαστικά έγγραφα που επικλούνται μέσα ενημέρωσης, αναφέρουν ότι η διαθήκη του Χόγκαν είχε συνταχθεί το 2016 και τροποποιήθηκε αρκετές φορές έως το 2023. Η διαθήκη ορίζει τον Νικ ως τον μοναδικό κληρονόμος, ενώ η κόρη του, Μπρουκ Χόγκαν, δεν περιλαμβάνεται στους δικαιούχους.

Πηγές του TMZ σημειώνουν ότι η Μπρουκ είχε ζητήσει το 2023 να αφαιρεθεί από τη διαθήκη, μετά από ρήξη στη σχέση της με τον πατέρα της, και δεν επιθυμούσε να λάβει χρήματα από την περιουσία του.

Ο Χόγκαν άφησε πίσω του περίπου 200.000 δολάρια σε κρυπτονομίσματα, 799.000 δολάρια προσωπικής και πνευματικής ιδιοκτησίας, καθώς και τα δικαιώματα της δημόσιας εικόνας του, τα οποία εκτιμώνται σε 4 εκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με το Us Weekly.

Χαλκ Χόγκαν: Η αιτία του θανάτου του

Ο θρυλικός παλαιστής του World Wrestling Entertainment (WWE), του οποίου το πραγματικό όνομα ήταν Terrence Gene Bollea, πέθανε από οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου (γνωστό και ως καρδιακή προσβολή) την Πέμπτη 24 Ιουλίου, σύμφωνα με επίσημες πληροφορίες που μεταδίδει το περιοδικό PEOPLE.

Σύμφωνα με ιατρικά αρχεία, ο Χόγκαν είχε ιστορικό λευχαιμίας — μια μορφή καρκίνου που προσβάλλει τα λευκά αιμοσφαίρια — καθώς και κολπική μαρμαρυγή, μια κοινή καρδιολογική διαταραχή που προκαλεί ακανόνιστους καρδιακούς παλμούς. Η ύπαρξη λευχαιμίας δεν ήταν γνωστή στο κοινό μέχρι τώρα.

Σύμφωνα με το αρχείο της κλήσης έκτακτης ανάγκης, αστυνομία και ιατρικό προσωπικό έσπευσαν στην οικία του Χόγκαν στο Clearwater Beach της Φλόριντα στις 9:51 π.μ., έπειτα από αναφορά για καρδιακή ανακοπή. Οι διασώστες προσπάθησαν να τον επαναφέρουν επί 30 λεπτά, πριν τον μεταφέρουν σε νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

