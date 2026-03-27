Χαβάη: Τρεις νεκροί και δύο τραυματίες μετά από συντριβή τουριστικού ελικοπτέρου σε παραλία

Τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε την Πέμπτη, στο νησί Καουάι της Χαβάης.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ένα τουριστικό ελικόπτερο συνετρίβη στο νησί της Χαβάης, με αποτέλεσμα τον θάνατο τριών ανθρώπων και τον τραυματισμό δύο ακόμη, που νοσηλεύονται σε νοσοκομείο.

Σύμφωνα με ανακοινώσεις της αστυνομίας, το ελικόπτερο ανήκε στην Airborne Aviation και σε αυτό επέβαινε ένας πιλότος και τέσσερις επιβάτες.

Συντριβή ελικοπτέρου στη Χαβάη: Δύσκολη διάσωση σε απομονωμένη περιοχή

Το σημείο του δυστυχήματος, περίπου 300 πόδια μακριά από την ακτή, θεωρείται πολύ απομονωμένο και δύσβατο, σύμφωνα με τον δήμαρχο του νησιού, ο οποίος ευχαρίστησε τις Αρχές για την ανταπόκρισή τους.

Η περιοχή είναι γνωστή για τα φαράγγια, τις παραλίες και τους καταρράκτες, που συχνά είναι προσβάσιμα μόνο με σκάφος ή πεζοπορία, καθιστώντας τα τουριστικά ελικόπτερα δημοφιλή για τουριστικές περιηγήσεις στην περιοχή.