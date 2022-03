H Grimes χώρισε ξανά με τον Έλον Μασκ αφού αποκάλυψε κατά λάθος ότι έχουν κι άλλο παιδί

Η δημοφιλής τραγουδίστρια, Grimes και ο δισεκατομμυριούχος, Έλον Μασκ χώρισαν ξανά μετά την ανακοίνωση σοκ ότι έχουν και ένα δεύτερο παιδί μεταξύ τους.

Η μουσικός αιφνιδίασε τους θαυμαστές της όταν παραδέχτηκε ότι έκανε και δεύτερο παιδί αφού ο δημοσιογράφος του Vanity Fair που της έπαιρνε συνέντευξη άκουσε κλάματα στο σπίτι της. Όπως είπε στο περιοδικό, απέκτησε ένα μωρό μέσω παρένθετης μητέρας καθώς είχε δύσκολη πρώτη εγκυμοσύνη. Στο μεταξύ, η Grimes περιέγραψε τον CEO της Tesla ως το «αγόρι» της, προσθέτοντας ότι «πάντα θέλαμε τουλάχιστον τρία ή τέσσερα [παιδιά]».

Ωστόσο, λίγο μετά τη δημοσίευση της συνέντευξης, η 33χρονη Grimes ανακοίνωσε στο Twitter ότι αυτή και ο Μασκ χώρισαν ξανά, μετά από έναν ακόμη χωρισμό τον Σεπτέμβριο του περασμένου έτους.

«Εγώ και ο Ε χωρίσαμε ξανά αφότου γράφτηκε αυτό το άρθρο χαχα, αλλά είναι ο καλύτερός μου φίλος και ο έρωτας της ζωής μου [...]». Η μουσικός πρόσθεσε στο Twitter ότι ενώ έχει ανακοινώσει το δεύτερο παιδί της, «σας παρακαλώ σεβαστείτε το απόρρητό της, καθώς θα ήθελα να μπορέσει να ζήσει μια ιδιωτική ζωή όσο το δυνατόν».

Me and E have broken up *again* since the writing of this article haha, but he’s my best friend and the love of my life, and my life and art are forever dedicated to The Mission now, I think Devin wrote that part of the story rly well. Sique - peace out