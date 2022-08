Γυμνόστηθη διαμαρτυρία για το ρωσικό φυσικό αέριο: Δύο ακτιβίστριες αιφνιδίασαν τον καγκελάριο Σολτς

Δύο ακτιβίστριες αιφνιδίασαν τον καγκελάριο της Γερμανίας Όλαφ Σολτς, με τον οποίο ζήτησαν να φωτογραφηθούν, καθώς πέταξαν τη μπλούζα και το σουτιέν τους μένοντας γυμνόστηθες, αξιώνοντας «εμπάργκο στο ρωσικό φυσικό αέριο, τώρα», λόγω της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Οι δύο γυναίκες, που αξιοποίησαν την ημέρα «ανοιχτών θυρών» της γερμανικής κυβέρνησης για να μπουν στην καγκελαρία, είχαν γράψει το σύνθημα αυτό στο στήθος τους.

Οι υπεύθυνοι ασφαλείας της καγκελαρίας τις απομάκρυναν πολύ γρήγορα, ενώ εκείνες φώναζαν συνθήματα. Ο Σολτς παρέμεινε ανέκφραστος κατά τη διάρκεια του επεισοδίου.

