Επιστολή Τραμπ στον Νορβηγό πρωθυπουργό: Δεν υποχρεούμαι να σκέφτομαι την ειρήνη αφού δεν μου δώσατε το Νόμπελ

Επιστολή στον Νορβηγό πρωθυπουργό, Γιόνας Γκαρ Στόρε, έστειλε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ- στην επιστολή του- συνέδεσε το ζήτημα της Γροιλανδίας με τη μη απονομή του Νόμπελ Ειρήνης στον ίδιο, λέγοντας ότι θα επικεντρωθεί στο «τι είναι καλό και σωστό για τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής», αφού δεν του απονεμήθηκε το βραβείο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποίησε ότι «δεν αισθάνεται πλέον την υποχρέωση να σκέφτεται αποκλειστικά την ειρήνη» επειδή του αρνήθηκαν το Νόμπελ Ειρήνης, όπως έγραψε στην επιστολή του προς τον Νορβηγό πρωθυπουργό.

Επίσης, εξέδωσε προειδοποίηση για τη Γροιλανδία λέγοντας ότι οι ΗΠΑ πρέπει να έχουν «πλήρη και απόλυτο έλεγχο» προκειμένου ο κόσμος να παραμείνει ασφαλής.

«Λαμβάνοντας υπόψη ότι η χώρα σας αποφάσισε να μην μου δώσει το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης, δεν αισθάνομαι πλέον την υποχρέωση να σκέφτομαι αποκλειστικά την ειρήνη. Τώρα μπορώ να σκεφτώ τι είναι καλό και σωστό για τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής», έγραψε χαρακτηριστικά ο Τραμπ.

«Ο κόσμος δεν είναι ασφαλής εκτός αν έχουμε τον πλήρη και απόλυτο έλεγχο της Γροιλανδίας», πρόσθεσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Ο πρωθυπουργός της Νορβηγίας δήλωσε στο Bloomberg: «Όσο αφορά το Νόμπελ Ειρήνης, έχω εξηγήσει αρκετές φορές με σαφήνεια στον Τραμπ αυτό που είναι γνωστό, δηλαδή ότι το βραβείο απονέμεται από μια ανεξάρτητη Επιτροπή Νόμπελ και όχι από τη νορβηγική κυβέρνηση».

Ο Λευκός Οίκος δεν έχει απαντήσει.

Η επιστολή Τραμπ στον Νορβηγό πρωθυπουργό

Την επιστολή, πρώτος αποκάλυψε ο Αμερικανός δημοσιογράφος του PBS, Νικ Σίφριν και επιβεβαίωσε ο Στόρε με δήλωσή του.

Η επιστολή, την οποία ο Σίφριν αναφέρει ότι έχει λάβει από διάφορους αξιωματούχους, φέρεται να έχει σταλεί από το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, σε πολλούς Ευρωπαίους πρεσβευτές στην Ουάσινγκτον.

Σε αυτήν αναφέρεται:

«Αγαπητέ πρέσβη:

Ο πρόεδρος Τραμπ έχει ζητήσει το κάτωθι μήνυμα, που αποστέλλεται στον πρωθυπουργό Γιόνας Γκαρ Στόρε, να κοινοποιηθεί στον [όνομα επικεφαλής κράτους/κυβέρνησης]»

''Αγαπητέ Γιόνας,

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η χώρα σας αποφάσισε να μη μου απονείμει το Βραβείο Νόμπελ Ειρήνης για το γεγονός ότι έθεσα τέλος σε οκτώ πολέμους και πλέον, δεν αισθάνομαι πλέον υποχρεωμένος να σκέφτομαι αποκλειστικά με γνώμονα την ειρήνη, αν και αυτή θα παραμένει πάντοτε κυρίαρχη προτεραιότητα. Πλέον, όμως, μπορώ να εξετάζω και το τι είναι καλό και προσήκον για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.

Η Δανία δεν είναι σε θέση να προστατεύσει το εν λόγω έδαφος από τη Ρωσία ή την Κίνα, και, εξάλλου, για ποιον λόγο διαθέτει «δικαίωμα κυριότητας» επ’ αυτού; Δεν υφίστανται γραπτά έγγραφα· πρόκειται απλώς για το γεγονός ότι ένα πλοίο αποβιβάστηκε εκεί πριν από εκατοντάδες χρόνια, ενώ και εμείς είχαμε πλοία που αποβιβάστηκαν στην ίδια περιοχή.

Έχω προσφέρει περισσότερα στο ΝΑΤΟ από οποιοδήποτε άλλο άτομο από την ίδρυσή του και, πλέον, το ΝΑΤΟ οφείλει να πράξει κάτι υπέρ των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο κόσμος δεν μπορεί να θεωρηθεί ασφαλής εάν δεν διαθέτουμε πλήρη και απόλυτο έλεγχο της Γροιλανδίας.

Σας ευχαριστώ.

Ο Πρόεδρος DJT''»

