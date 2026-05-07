Η Google βάζει το Reddit μέσα στις AI απαντήσεις της

Η Google αναβαθμίζει το AI Mode και τα AI Overviews, φέρνοντας στις απαντήσεις αποσπάσματα από Reddit, social media, φόρουμ και δημόσιες συζητήσεις χρηστών. Η αλλαγή έρχεται την ώρα που όλο και περισσότεροι αναζητούν ανθρώπινες εμπειρίες πίσω από το SEO περιεχόμενο και τις αυτόματες περιλήψεις.

φωτογραφία: Google
Η Google κατάλαβε κάτι που οι χρήστες του ίντερνετ κάνουν εδώ και χρόνια: όταν θέλουν μια ανθρώπινη απάντηση, συχνά προσθέτουν τη λέξη Reddit στην αναζήτησή τους.

Η εταιρεία αναβαθμίζει τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης στην Αναζήτηση, το AI Mode και τα AI Overviews, ώστε οι απαντήσεις να περιλαμβάνουν περισσότερες απόψεις και εμπειρίες από δημόσιες online συζητήσεις, social media, Reddit και φόρουμ.

Η νέα λειτουργία θα εμφανίζει μικρές προεπισκοπήσεις από αυτές τις συζητήσεις, μαζί με περισσότερο πλαίσιο για την πηγή: το όνομα του δημιουργού, το όνομα χρήστη ή την κοινότητα από την οποία προέρχεται η πληροφορία. Με αυτόν τον τρόπο, η Google θέλει να βοηθήσει τον χρήστη να καταλάβει πιο γρήγορα αν μια απάντηση προέρχεται από κάποιον που έχει πραγματική εμπειρία στο θέμα που τον ενδιαφέρει.

Για παράδειγμα, αν κάποιος αναζητά πώς να φωτογραφίσει το βόρειο σέλας, τα αποτελέσματα της τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να του δείξουν συμβουλές από φόρουμ φωτογραφίας για τον χρόνο έκθεσης, μαζί με σύνδεσμο προς την πλήρη συζήτηση. Σε άλλες περιπτώσεις, τέτοιες ενότητες μπορεί να εμφανίζονται ως συμβουλές από κοινότητες ή ειδικές πηγές.

Η αλλαγή δεν έρχεται από το πουθενά. Τα τελευταία χρόνια, η κλασική αναζήτηση έχει γεμίσει με περιεχόμενο γραμμένο περισσότερο για τον αλγόριθμο παρά για τον άνθρωπο. Η συνήθεια να προσθέτει κανείς "Reddit" στο τέλος μιας ερώτησης έγινε ένας τρόπος να παρακάμπτει καλογυαλισμένα, αλλά συχνά άχρηστα, SEO αποτελέσματα και να βρίσκει πραγματικές εμπειρίες χρηστών.

Η Google προσθέτει επίσης περισσότερους συνδέσμους μέσα στις απαντήσεις της τεχνητής νοημοσύνης, τοποθετημένους δίπλα στο σχετικό σημείο του κειμένου, ώστε ο χρήστης να βλέπει πιο καθαρά από πού προέρχεται μια πληροφορία. Στους υπολογιστές, οι σύνδεσμοι θα αποκτούν και μικρή προεπισκόπηση όταν ο χρήστης περνάει από πάνω τους, με πληροφορίες για το site ή τη σελίδα στην οποία οδηγούν.

Παράδειγμα προτεινόμενου περιεχομένου που θα εμφανίζεται δίπλα στις απαντήσεις της AI Αναζήτησης. Εικόνα: Google

Μια ακόμη αλλαγή αφορά τις ειδησεογραφικές συνδρομές. Η Google θα αρχίσει να αναδεικνύει μέσα στο AI Mode και τα AI Overviews συνδέσμους από μέσα στα οποία ο χρήστης έχει ήδη συνδρομή, όταν οι εκδότες υποστηρίζουν τη σχετική λειτουργία. Στόχος είναι οι πηγές που ο χρήστης ήδη πληρώνει και εμπιστεύεται να ξεχωρίζουν πιο εύκολα μέσα στα αποτελέσματα.

Παράλληλα, οι απαντήσεις θα προτείνουν και συναφή θέματα για περαιτέρω ανάγνωση, ώστε η αναζήτηση να μη σταματά στην πρώτη περίληψη. Αν κάποιος ψάχνει, για παράδειγμα, πώς οι πόλεις αυξάνουν τους χώρους πρασίνου, μπορεί να δει προτάσεις για άρθρα, μελέτες ή παραδείγματα αντίστοιχων έργων σε άλλες πόλεις.

Η κίνηση έχει και πιο δύσκολη πλευρά. Τα AI Overviews της Google έχουν δεχτεί έντονη κριτική στο παρελθόν για λάθη, περίεργες απαντήσεις και κακή ανάγνωση σαρκαστικού ή αναξιόπιστου περιεχομένου. Το να ενσωματώνεις φόρουμ και social media στις απαντήσεις της τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να κάνει την αναζήτηση πιο ανθρώπινη, αλλά και πιο χαοτική, αν η μηχανή δεν ξεχωρίζει σωστά την εμπειρία από την παραπληροφόρηση.

Το ερώτημα είναι αν το AI Overview θέλει τελικά να είναι απάντηση ή χάρτης. Αν απαντά μόνο του, κινδυνεύει να κλείσει τον χρήστη μέσα σε μια αυτόματη περίληψη. Αν ανοίγει δρόμους προς πραγματικές πηγές, συζητήσεις και ανθρώπινες εμπειρίες, τότε αρχίζει να μοιάζει ξανά με αυτό που κάποτε ήταν η αναζήτηση: όχι το τέλος της περιέργειας, αλλά η αρχή της.

Με στοιχεία από The Verge, TechCrunch και Google.

Η πλατφόρμα που θέλει να κάνει το πρόσωπο των ηθοποιών συνδρομητική υπηρεσία

Η αμφιλεγόμενη πλατφόρμα Twinnin υπόσχεται στους ηθοποιούς ότι μπορούν να προστατεύσουν, να ελέγξουν και να αδειοδοτήσουν το ψηφιακό τους πρόσωπο στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης.
FDA COVID-19 ΕΜΒΟΛΙΑ

Οι επιστήμονες του Αμερικανικού Οργανισμού Τροφίμων & Φαρμάκων και συνεργάτες που ασχολούνται με την επεξεργασία δεδομένων εξέτασαν εκατομμύρια ιατρικά αρχεία ασθενών για μελέτες που αποσύρθηκαν πριν από τη δημοσίευσή τους
Η γενιά της πανδημίας ψάχνει την πρώτη της δουλειά στην εποχή της AI

Η γενιά που τελείωσε το σχολείο μέσα από οθόνες ψάχνει τώρα την πρώτη της δουλειά σε μια αγορά που αλλάζει από την τεχνητή νοημοσύνη. Στην Ελλάδα της επισφάλειας, των χαμηλών μισθών και της καθυστερημένης ανεξαρτησίας, το πρώτο σκαλοπάτι της καριέρας μοιάζει πιο αβέβαιο από ποτέ
Οι εκδότες μηνύουν τη Meta για τα βιβλία που «τάισαν» την τεχνητή νοημοσύνη της

Πέντε μεγάλοι εκδοτικοί οίκοι και ο συγγραφέας Σκοτ Τάροου κατέθεσαν αγωγή κατά της Meta και του Μαρκ Ζάκερμπεργκ, υποστηρίζοντας ότι εκατομμύρια βιβλία και επιστημονικά άρθρα χρησιμοποιήθηκαν χωρίς άδεια για την εκπαίδευση του Llama
ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΠΟΥ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Η διεθνής συνθήκη του ΠΟΥ για τις πανδημίες παραμένει ανολοκλήρωτη, με τον γενικό διευθυντή του ΠΟΥ να τονίζει ότι η επόμενη πανδημία είναι «ζήτημα χρόνου και όχι πιθανότητας»
ΣΠΕΡΜΑ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Αν και συχνά σώζουν ζωές σε παιδιά με καρκίνο ή άλλες σοβαρές ασθένειες, θεραπείες όπως η χημειοθεραπεία και η ακτινοθεραπεία μπορούν να προκαλέσουν μόνιμη υπογονιμότητα
Το chatbot σου δεν λέει την αλήθεια. Απλώς τη μαντεύει.

Στο νέο της βιβλίο Prophecy, η φιλόσοφος Carissa Véliz υποστηρίζει ότι η παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι μηχανή γνώσης αλλά μηχανή πρόβλεψης. Από τους αρχαίους μάντεις μέχρι τα chatbots της Big Tech, το βιβλίο εξετάζει πώς η εμμονή με το μέλλον μπορεί να μας κάνει λιγότερο ασφαλείς, λιγότερο ελεύθερους και πιο ίδιους μεταξύ μας.
