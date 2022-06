Γκλάστονμπερι: O Βολοντίμιρ Ζελένσκι «άνοιξε» το φεστιβάλ με μήνυμά του - «Βοηθήστε μας ασκώντας πίεση στους πολιτικούς»

Με ένα μήνυμα του Ουκρανού προέδρου, Βολοντίμιρ Ζελένσκι άνοιξε το φεστιβάλ Γκλάστονμπερι.

Στο βιντεοσκοπημένου μήνυμα, ο Ουκρανός πρόεδρος ζήτησε τη στήριξη του ουκρανικού αγώνα κατά του συνεχιζόμενου πολέμου.

«Δε θα αφήσουμε το ρωσικό πόλεμο να μας σταματήσει» διεμήνυσε στο The Other Stage προτού ξεκινήσει το σόου του το συγκρότημα Libertines.

«Γι'αυτό στρεφόμαστε σε εσάς για υποστήριξη. Σας ζητώ να μοιραστείτε αυτό το βίντεο με όλους όσων η ελευθερία δέχεται επίθεση» είπε.

A message from President of Ukraine Volodymyr Zelenskyy was just played on the big screens at The Other Stage, shortly before The Libertines’ stage-opening set. #Glastonbury2022 pic.twitter.com/LuXf2FfEBf