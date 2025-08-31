ΔΙΕΘΝΗ
Γκιγιέρμο ντελ Τόρο: Δεν φοβάμαι την Τεχνητή Νοημοσύνη, αλλά τη «φυσική» βλακεία που είναι άφθονη

Ζούμε σε έναν κόσμο φόβου και εκφοβισμού, σίγουρα, αλλά η αντίδραση σε αυτό είναι η αγάπη» δήλωσε ο σκηνοθέτης του «Φρανκενστάιν»

Γκιγιέρμο ντελ Τόρο: Δεν φοβάμαι την Τεχνητή Νοημοσύνη, αλλά τη «φυσική» βλακεία που είναι άφθονη
O Γκιγιέρμο ντελ Τόρο / Φωτ: EPA
Η διασκευή του Γκιγιέρμο ντελ Τόρο στο κλασικό γοτθικό μυθιστόρημα της Μέρι Σέλεϊ, «Φρανκενστάιν», που γράφτηκε το 1818, προκάλεσε πλούσιο διάλογο και καίρια ερωτήματα στην συνέντευξη τύπου του Βενετία Film Festival, ανάμεσα στα οποία και για την τεχνητή νοημοσύνη, την πολιτική της Netflix με τις κινηματογραφικές κυκλοφορίες και το ποιοι είναι τα αληθινά τέρατα στη σημερινή κοινωνία.

Ο έμπειρος σκηνοθέτης εξήγησε γιατί έχει εμμονή με το να γυρίσει κινηματογραφική εκδοχή του «Φρανκενστάιν» από τότε που ήταν επτά χρονών: «Ειλικρινά, ήταν κάτι σαν όνειρο, ή καλύτερα μια θρησκεία για μένα από παιδί. Με γαλούχησαν πολύ θρησκευτικά, αλλά δεν κατάλαβα ποτέ τους αγίους. Όταν όμως είδα τον Μπόρις Κάρλοφ στην οθόνη, κατάλαβα πώς μοιάζει ένας άγιος ή ένας μεσσίας», είπε ο ντελ Τόρο, μαζί με τους πρωταγωνιστές Όσκαρ Άιζακ, Τζέικομπ Ελόρντι, την Μία Γκοθ, τον Κρίστοφ Βαλτς, τον Φέλιξ Καμέρερ και τον συνθέτη Αλεξάντρ Ντεσπλά.

Στην ταινία, ο Άιζακ υποδύεται τον Βίκτορ Φρανκενστάιν, έναν λαμπρό αλλά εγωπαθή επιστήμονα που δημιουργεί ένα πλάσμα, τον Ελόρντι, σε ένα τρομακτικό πείραμα που καταλήγει στην καταστροφή και των δύο. Ο Άιζακ περιέγραψε τον ρόλο ως μια πραγματοποίηση ονείρου: «Δεν μπορώ να πιστέψω ότι βρίσκομαι εδώ. Από εκεί που πριν δύο χρόνια καθόμασταν στο τραπέζι του Γκιγιέρμο, τρώγοντας κουβανέζικο χοιρινό και μιλώντας για τους πατέρες μας, ήρθε η στιγμή να πει ‘θέλω να είσαι εσύ ο Βίκτορ’, και εκείνη η στιγμή ήταν σαν ορόσημο».

Η ταινία «Φρανκενστάιν» έκανε πρεμιέρα το βράδυ της 30ης Αυγούστου στην αίθουσα Sala Grande του Φεστιβάλ Βενετίας, με προγραμματισμένη περιορισμένη κινηματογραφική κυκλοφορία στις 17 Οκτωβρίου και παγκόσμια διάθεση στο Netflix από τις 7 Νοεμβρίου.

Ο Γκιγιέρμο ντελ Τόρο  για τη στρατηγική του Netflix

Σε ερώτηση για τη στρατηγική της Netflix και αν υπάρχει συμφωνία για το πόσες ταινίες θα κυκλοφορήσουν με το συγκεκριμένο μοντέλο, ο ντελ Τόρο απάντησε χιουμοριστικά: «Κοιτάξτε το μέγεθός μου, πάντα θέλω περισσότερα». Προσέθεσε πως η μάχη για την αφήγηση ιστοριών θα δοθεί σε δύο μέτωπα: την οθόνη και το μέγεθος των ιδεών, που είναι το πιο σημαντικό.

Ο ίδιος τόνισε ότι, παρά τη συνεργασία του με το Netflix, η εμπειρία της προβολής σε αίθουσες είναι σημαντική και δημιουργεί μια «πολύ δημιουργική εμπειρία», δίνοντας την ευκαιρία η ταινία να μεταλλαχθεί και να εκφράσει την τέχνη του κινηματογράφου.

Αναφορικά με το θέμα των τεράτων και του τρόμου στην εποχή μας, ο ντελ Τόρο επιβεβαίωσε: «Ζούμε σε έναν κόσμο φόβου και εκφοβισμού, σίγουρα, αλλά η αντίδραση σε αυτό είναι η αγάπη». Και στον αντίποδα της τεχνητής νοημοσύνης, βρίσκεται η πραγματική νοημοσύνη. «Δεν φοβάμαι την τεχνητή νοημοσύνη», είπε ξεκάθαρα. «Φοβάμαι την φυσική βλακεία, που είναι άφθονη».

