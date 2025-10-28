Γκάβιν Νιούσομ: «Ο Ντόναλντ Τραμπ επιστρέφει τις ΗΠΑ σε έναν κόσμο προ του 1960»

Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνια με το κόμμα των Δημοκρατικών, Γκάβιν Νιούσομ, μίλησε στο podcat «All the Smoke» ασκώντας δριμεία κριτική στην κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, εκφράζοντας παράλληλα την ανησυχία του για τις κυβερνητικές πρακτικές του Αμερικανού προέδρου οι οποίες, σύμφωνα με τον ίδιο, επιστρέφουν τις ΗΠΑ σε «έναν κόσμο πριν το 1960».

Ο Γκάβιν Νιούσομ ανέφερε μεταξύ άλλων πως δεν μπορεί να δεχθεί αυτό που συμβαίνει με τον Ντόναλντ Τραμπ, συμπληρώνοντας σχετικά: «Δεν έχει να κάνει τόσο με το ζήτημα Δημοκρατικοί εναντίον Ρεπουμπλικάνων, αλλά περισσότερο με το τι γίνεται στη χώρα, και με αυτά που πρεσβεύουμε. Γυρνούν προς τα πίσω την Αμερική, σε έναν κόσμο προ του 1960. Το Ανώτατο Δικαστήριο συζητά την κατάργηση του Νόμου για τα Εκλογικά Δικαιώματα, κάτι που μπορεί να συμβεί σε λίγους μήνες».

«Ξαναγράφουν την ιστορία, λογοκρίνουν ιστορικά γεγονότα. Ζούμε απίστευτες στιγμές. Όλα αυτά τα αντι-woke πράγματα, στην πραγματικότητα έχουν ως στόχο τους Αφροαμερικάνους» συνέχισε, ενώ στάθηκε στο γεγονός ότι η κυβέρνηση Τραμπ στοχεύει την κριτική φυλετική θεωρία, το επιχειρηματικό πλαίσιο του περιβάλλοντος, την κοινωνία και τη διακυβέρνηση εν γένει, και τις πρωτοβουλίες για την ποικιλομορφία, την ισότητα και τη συμπερίληψη (DEI), ως μέρος μιας «μεγάλης εκκαθάρισης».

Γκάβιν Νιούσομ: «Ναι, σκέφτομαι να είμαι υποψήφιος για την προεδρία το 2028»

Ο Γκάβιν Νιούσομ, τις προάλλες, δήλωσε δημόσια πως εξετάζει το ενδεχόμενο να είναι υποψήφιος για την προεδρία των ΗΠΑ το 2028, όταν θα ολοκληρωθεί η θητεία του στην πολιτεία.

Μιλώντας στην εκπομπή Sunday Morning του CBS, ο 57χρονος πολιτικός παραδέχτηκε χωρίς περιστροφές: «Ναι, θα έλεγα ψέματα αν έλεγα το αντίθετο. Δεν μπορώ να το αποκλείσω».

Η δήλωσή του αποτελεί την πιο ξεκάθαρη ένδειξη μέχρι σήμερα ότι ο Νιούσομ προετοιμάζει το έδαφος για μια προεδρική εκστρατεία, η οποία, σύμφωνα με τον ίδιο, θα κριθεί «μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του 2026». Η θητεία του ως κυβερνήτης λήγει τον Ιανουάριο του 2027, και λόγω συνταγματικού ορίου δεν μπορεί να επανεκλεγεί.

Ο Νιούσομ έχει καθιερωθεί ως έντονος επικριτής της κυβέρνησης Τραμπ, ειδικά μετά την επιστροφή του Ρεπουμπλικανού στον Λευκό Οίκο. Η αντιπαράθεσή τους έχει μεταφερθεί ακόμη και στα οικονομικά: ο υπουργός Μεταφορών του Τραμπ, Σον Ντάφι, απείλησε την Κυριακή να αποσύρει 160 εκατ. δολάρια ομοσπονδιακής χρηματοδότησης από την Καλιφόρνια, κατηγορώντας την πολιτεία ότι παραβιάζει τους κανονισμούς για τις εμπορικές άδειες οδηγών φορτηγών.

Η απάντηση του γραφείου Νιούσομ ήταν αιχμηρή: «Ο πρώην τηλεοπτικός σταρ και νυν υπουργός Μεταφορών δεν καταλαβαίνει τη νομοθεσία. Η Καλιφόρνια έχει 40% χαμηλότερο δείκτη θανατηφόρων τροχαίων από τον εθνικό μέσο όρο. Τα στοιχεία δεν λένε ψέματα — η κυβέρνηση Τραμπ λέει».

Σύμφωνα με δημοσκόπηση του CBS News και του Decision Desk HQ, το 72% των Δημοκρατικών και σχεδόν οι μισοί Αμερικανοί ψηφοφόροι (48%) πιστεύουν ότι ο Νιούσομ πρέπει να διεκδικήσει την προεδρία το 2028. Η δημοφιλία του στην Καλιφόρνια έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια, παρά την έντονη κριτική των Ρεπουμπλικανών.

Ο ίδιος, που έχει μιλήσει ανοιχτά για τις μαθησιακές δυσκολίες που αντιμετώπισε ως παιδί, δήλωσε πως «η ιδέα ότι ένα παιδί με δυσλεξία, που δεν μπορούσε να διαβάσει δυνατά στην τάξη, θα έφτανε να σκεφτεί κάτι τέτοιο, είναι από μόνη της απίστευτη».

