Γιατί το Τόκιο γέμισε με ρακούν και πώς θέλουν να ελέγξουν τον πληθυσμό τους οι Ιάπωνες

Οι αρχές του Τόκιο έχουν να φέρουν εις πέρας μια δύσκολη αποστολή. Πρέπει να θέσουν υπό έλεγχο μια απειλή για την πόλη, τα ρακούν.

Ο αριθμός των ρακούν που πιάνονται στο Τόκιο κάθε χρόνο έχει πενταπλασιαστεί την τελευταία δεκαετία, εν μέσω ανησυχιών για τη ζημιά που προκαλούν στο τοπικό οικοσύστημα. Οι δήμοι στο δυτικό Τόκιο έχουν προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα στήνοντας παγίδες και ανοίγοντας τηλεφωνικές γραμμές για τους κατοίκους που εντοπίζουν ζημιές στις καλλιέργειες ή για όσους έχουν δει τα ζώα να εισβάλλουν στο σπίτι τους.

Τα παμφάγα ρακούν δεν είναι ιθαγενή στην Ιαπωνία, αντίθετα είναι σε μια λίστα του υπουργείου Περιβάλλοντος με τα 156 είδη ζώων που θεωρούνται επεμβατικά και ξένα προς τα οικοσυστήματα αφού μεταφέρθηκαν από τη Βόρεια Αμερική.

Ο μεγάλος αριθμός των ρακούν στο Τόκιο προέκυψε από ζώα που ήταν κατοικίδια και απέδρασαν ή εγκαταλείφθηκαν από τους κηδεμόνες τους και στη συνέχεια πολλαπλασιάστηκαν ως άγρια ζώα. Τα ρακούν έγιναν δημοφιλή ως κατοικίδια λόγω ενός anime που προβαλλόταν στην τηλεόραση της δεκαετία του 1970, το «Rascal the Raccoon», το οποίο φέρεται να οδήγησε σε αύξηση των εισαγωγών των ζώων.

Τα ρακούν δεν πρέπει να συγχέονται με τα tanuki, ή τα σκυλιά ρακούν, ιθαγενή ζώα που εμφανίζονται στην ιαπωνική λαογραφία και πιστεύεται ότι φέρνουν καλή τύχη. Τα ρακούν βρίσκονται κυρίως σε λόφους στις δυτικές παρυφές της ευρύτερης περιοχής του Τόκιο, όπου προκαλούν εκτεταμένες ζημιές στις καλλιέργειες.

