Γιατί οι κάτοικοι ενός χωριού της Ρουμανίας τα βάζουν με τη Louis Vuitton

Οι κάτοικοι του χωριού Vaideeni στους πρόποδες των Καρπαθίων της Ρουμανίας είναι έξαλλοι με τη γαλλική μάρκα πολυτελείας Louis Vuitton επειδή «έκλεψε» το σχέδιο της παραδοσιακής τους μπλούζας.

Η 69χρονη Maria Gioanca, μία από τις 24 γυναίκες που εξακολουθούν να ράβουν στο χέρι το ασπρόμαυρο ένδυμα στο χωριό, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο (AFP) ότι «δεν θα αφήσει να κλέψουν το κοστούμι» για φανταχτερά ρούχα παραλίας, εν προκειμένω της Louis Vuitton.

Οι εκκλήσεις προς τις μάρκες πολυτελείας να αναγνωρίσουν τις εμπνεύσεις των σχεδίων τους έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια, καθώς η βιομηχανία της μόδας έχει βρεθεί αντιμέτωπη με κατηγορίες για πολιτιστική ιδιοποίηση και εκμετάλλευση της κληρονομιάς μειονοτικών ομάδων.

Στη Ρουμανία, η ομάδα ακτιβιστών La Blouse Roumaine (Η ρουμανική μπλούζα) ζητά εδώ και επτά χρόνια από τις μάρκες να «πιστώσουν» τους τόπους προέλευσης όταν τα ρούχα τους είναι παρόμοια ή εμπνευσμένα από ρουμανικές λαϊκές φορεσιές. Αφιερωμένες στην προώθηση της παραδοσιακής μπλούζας «ie» -που είναι γνωστό ότι ενέπνευσε σχεδιαστές μόδας όπως τον Yves Saint-Laurent, τον Jean Paul Gaultier και τον Kenzo- οι καταγγελίες τους είχαν ανάμεικτα αποτελέσματα.

