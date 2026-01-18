Γιατί οι διαδηλωτές στο Ιράν αισθάνονται προδομένοι από τον Ντόναλντ Τραμπ

Όταν ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα «σώσει» τους διαδηλωτές αν οι ιρανικές αρχές άρχιζαν να πυροβολούν, κάποιοι τον πίστεψαν.

Ο Σιαβάς Σιρζάντ τον πίστεψε. Ο 38χρονος πατέρας είχε δει στο παρελθόν τις διαδηλώσεις να αναφλέγονται και να καταστέλλονται με σκληρότητα στο Ιράν, αλλά αυτή ήταν η πρώτη φορά που ο πρόεδρος των ΗΠΑ δεσμευόταν να βοηθήσει τους διαδηλωτές.

Αισθανόμενος ασφαλής, ο Σιρζάντ βγήκε στους δρόμους, αγνοώντας τις προειδοποιήσεις της οικογένειάς του. Όμως, όταν οι αρχές άρχισαν να πυροβολούν, καμία βοήθεια δεν ήρθε.

Στις 8 Ιανουαρίου, το Ιράν έμεινε χωρίς διαδίκτυο, και ο Σιρζάντ δέχθηκε πυρά σε διαδήλωση στην Τεχεράνη, χάνοντας τη ζωή του λίγες ώρες αργότερα και αφήνωντας πίσω του έναν 12χρονο γιο.

«Ο Σιαβάς ελπίζε μέχρι την τελευταία στιγμή ότι η βοήθεια του Τραμπ θα φτάσει. Του λέγαμε: ‘Μην πας, είναι επικίνδυνο’. Αλλά εκείνος απάντησε: ‘Ο Τραμπ λέει ότι μας στηρίζει, θα πάω’», ανέφερε ένας ξάδελφός του ανώνυμα.

Την Τρίτη, ο Τραμπ κάλεσε τους Ιρανούς να συνεχίσουν τις διαδηλώσεις και να «αναλάβουν τα ιδρύματά σας», λέγοντας ότι «η βοήθεια είναι καθ’ οδόν». Μόλις μια μέρα αργότερα, όμως, έκανε αναστροφή, δηλώνοντας ότι έλαβε διαβεβαιώσεις πως οι ιρανικές αρχές δεν θα εκτελούσαν κανέναν, αποσύροντας προσωρινά κάθε στρατιωτική δράση. Στο Ιράν, οι διαδηλωτές αισθάνθηκαν προδομένοι. Παρά τις δηλώσεις Τραμπ, οι δολοφονίες συνεχίστηκαν, οι δρόμοι της Τεχεράνης άδειασαν και οι μαζικές συλλήψεις πολλαπλασιάστηκαν.

Οι διαδηλώσεις συνεχίστηκαν σε επαρχίες εκτός πρωτεύουσας, αλλά η κατάσταση ήταν δύσκολο να αποτυπωθεί λόγω της διακοπής επικοινωνιών. Ορισμένοι διαδηλωτές σώθηκαν, όπως ο Ερφάν Σολτάνι, 26 ετών, του οποίου η θανατική ποινή ακυρώθηκε.

Ωστόσο, οι Ιρανοί στη διασπορά ένιωσαν βαθιά προδομένοι. Για δύο εβδομάδες παρακολουθούσαν τη σκληρή καταστολή στο Ιράν, με ελάχιστες επικοινωνίες από τις οικογένειές τους, ενώ οι δηλώσεις Τραμπ φάνταζαν η μόνη ελπίδα.

«Αν ο Τραμπ δώσει βοήθεια στο καθεστώς, θα είναι μια βαθιά προδοσία από την οποία οι απλοί Ιρανοί δεν θα ανακάμψουν. Θα είναι το τέλος της ελπίδας», δήλωσε η Ελχάμ, Ιρανή που ζει στη Σίδνεϊ.

Αν και οι ΗΠΑ υποχώρησαν προσωρινά από στρατιωτική δράση, στρατιωτικά μέσα μετακινήθηκαν στη Μέση Ανατολή και η πιθανότητα επίθεσης παρέμενε. Μέσα σε αυτό το κενό, οι διαδηλωτές αισθάνονται ότι βρίσκονται σε αδιέξοδο, απομονωμένοι και υπό το βάρος της καταστολής.

Όπως λέει ένας κάτοικος της Τεχεράνης: «Οι διαδηλώσεις έχουν σταματήσει προσωρινά. Ο κόσμος περιμένει να δει τι θα κάνει ο Τραμπ».

