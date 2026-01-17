ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

«Eγκληματίας»: Ο Χαμενεΐ κατηγορεί τον Ντόναλντ Τραμπ για τα θύματα και τις ζημιές στο Ιράν

Οι νέες δηλώσεις του Χαμενεΐ έρχονται εν μέσω της βαθιάς εσωτερικής κρίσης που ταλανίζει το Ιράν εδώ και εβδομάδες, με χιλιάδες πολίτες στους δρόμους, σε μια από τις μεγαλύτερες κοινωνικές αναταραχές από την επανάσταση του 1979

The LiFO team
The LiFO team
«Eγκληματίας»: Ο Χαμενεΐ κατηγορεί τον Ντόναλντ Τραμπ για τα θύματα και τις ζημιές στο Ιράν Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου Getty Images
0

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, θεωρεί τον Αμερικανό πρόεδρο υπαίτιο, για όλα όσα συνέβησαν στη χώρα του το τελευταίο διάστημα.

Νωρίτερα σήμερα σε δηλώσεις του που μετέφεραν ιρανικά μέσα, ο Χαμενεΐ χαρακτήρισε «εγκληματία» τον Ντόναλντ Τραμπ, κατηγορώντας τον ανοιχτά για τα εκατοντάδες θύματα και τις καταστροφές, που σημειώθηκαν κατά τη δάρκεια των διαδηλώσεων στο Ιράν.

«Η τελευταία αντιϊρανική ταραχή ήταν διαφορετική, ο Αμερικανός πρόεδρος ενεπλάκη προσωπικά», φέρεται να υποστήριξε όπως μετέφεραν τα ιρανικά μέσα, επικαλούμενα τα λόγια του.

Οι νέες δηλώσεις του Χαμενεΐ έρχονται εν μέσω της βαθιάς εσωτερικής κρίσης που ταλανίζει το Ιράν εδώ και εβδομάδες, με χιλιάδες πολίτες να κατεβαίνουν στους δρόμους, σε μια από τις μεγαλύτερες κοινωνικές αναταραχές από την επανάσταση του 1979.

Παρά την προσπάθεια της κυβέρνησης να περιορίσει την πληροφόρηση, συμπεριλαμβανομένης της εκτεταμένης διακοπής πρόσβασης στο διαδίκτυο η οποία σταδιακά αποκαθίσταται, οι πληροφορίες για θανάτους, τραυματισμούς και καταστολή έχουν διαρρεύσει, με οργανώσεις υπεράσπισης ανθρωπίνων δικαιωμάτων να μιλούν για χιλιάδες θύματα και μαρτυρίες να έρχονται στο φως καθώς η πρόσβαση στο διαδίκτυο αποκαθίσταται σταδιακά.

Από την πλευρά τους, οι ιρανικές αρχές έχουν αποδώσει μεγάλο μέρος της ευθύνης για τις ταραχές σε «εχθρικές ξένες παρεμβάσεις» και, όπως επισημαίνουν οι κατηγορίες του Χαμενεΐ, στην υποδαύλιση από το εξωτερικό, περιλαμβανομένων και των ΗΠΑ.

Η ένταση αυτή προσθέτει νέο επίπεδο στη σύγκρουση ανάμεσα σε Τεχεράνη και Ουάσινγκτον, εντείνοντας τη ρητορική αντιπαράθεση σε μια περίοδο όπου οι Ιρανοί πολίτες αντιμετωπίζουν τις συνέπειες της πολιτικής κρίσης, της οικονομικής δυσπραγίας και της αυξανόμενης καταστολής μέσα στη χώρα.

Με πληροφορίες από The Economic Times

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ρεζά Παχλαβί: Ο έκπτωτος πρίγκιπας που αναδεικνύεται από την απόγνωση του ιρανικού λαού

Διεθνή / Ρεζά Παχλαβί: Ο έκπτωτος πρίγκιπας που αναδεικνύεται από την απόγνωση του ιρανικού λαού

Η νοσταλγία για την αυταρχική μοναρχία του Σάχη έχει αυξηθεί στη σκιά μιας αντιπολίτευσης χωρίς σαφείς ηγέτες, ωστόσο, σύμφωνα με ειδικούς, δεν προσφέρει πραγματική εναλλακτική λύση και δεν απολαμβάνει ουσιαστική υποστήριξη στο Ιράν
THE LIFO TEAM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Οι ηγέτες της Μινεσότα καταγγέλλουν στοχοποίηση από το αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης εξαιτίας της ICE

Διεθνή / Οι ηγέτες της Μινεσότα καταγγέλλουν στοχοποίηση από το αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης εξαιτίας της ICE

Σύμφωνα με πληροφορίες, τόσο ο κυβερνήτης της Μινεσότα, όσο και ο δήμαρχος της Μινεάπολης αναμένεται να κληθούν επισήμως για κατάθεση σχετικά με τις διαδηλώσεις κατά της ICE
THE LIFO TEAM
Ρεζά Παχλαβί: Ο έκπτωτος πρίγκιπας που αναδεικνύεται από την απόγνωση του ιρανικού λαού

Διεθνή / Ρεζά Παχλαβί: Ο έκπτωτος πρίγκιπας που αναδεικνύεται από την απόγνωση του ιρανικού λαού

Η νοσταλγία για την αυταρχική μοναρχία του Σάχη έχει αυξηθεί στη σκιά μιας αντιπολίτευσης χωρίς σαφείς ηγέτες, ωστόσο, σύμφωνα με ειδικούς, δεν προσφέρει πραγματική εναλλακτική λύση και δεν απολαμβάνει ουσιαστική υποστήριξη στο Ιράν
THE LIFO TEAM
Ντόναλντ Τραμπ: Επιμένει για τη Γροιλανδία - «Τη χρειαζόμαστε για την εθνική μας ασφάλεια»

Διεθνή / Ντόναλντ Τραμπ: Επιμένει για τη Γροιλανδία - «Τη χρειαζόμαστε για την εθνική μας ασφάλεια»

Ο Αμερικανός πρόεδρος κλιμακώνει τη ρητορική του για τη Γροιλανδία, απειλώντας με δασμούς όσους αντιστέκονται στα σχέδιά του και υποστηρίζοντας ότι το νησί είναι κρίσιμο για την ασφάλεια των ΗΠΑ
THE LIFO TEAM
 
 