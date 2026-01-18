Παραδοχή Χαμενεΐ: Χιλιάδες νεκροί στις διαδηλώσεις στο Ιράν, κάποιοι πέθαναν με απάνθρωπο τρόπο

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, παραδέχθηκε για πρώτη φορά ότι χιλιάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων που συγκλόνισαν τη χώρα τις τελευταίες δύο εβδομάδες.

Σε ομιλία του, ο Χαμενεΐ δήλωσε ότι οι νεκροί από τις διαδηλώσεις στο Ιράν ανέρχονται σε χιλιάδες, προσθέτοντας πως κάποιοι σκοτώθηκαν με «απάνθρωπο και βάρβαρο τρόπο», ενώ για ακόμη μία φορά απέδωσε την ευθύνη για τον απολογισμό των θυμάτων στις ΗΠΑ.

Παράλληλα, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, τον οποίο χαρακτήρισε «εγκληματία» για τη στήριξή του στις κινητοποιήσεις, ζητώντας αυστηρή τιμωρία των διαδηλωτών.

«Με τη βοήθεια του Θεού, το ιρανικό έθνος πρέπει να σπάσει τη ραχοκοκαλιά των στασιαστών, όπως έσπασε και την ίδια τη στάση», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Οι ιρανικές αρχές έδωσαν στη δημοσιότητα βίντεο, τα οποία όπως υποστηρίζουν, δείχνουν ένοπλα άτομα με όπλα και μαχαίρια ανάμεσα σε διαδηλωτές, κάνοντας λόγο για παρουσία ξένων σαμποτέρ.

Την ίδια στιγμή, ανώτατοι κληρικοί υιοθέτησαν ακόμη σκληρότερη ρητορική, με έναν εξ αυτών να ζητά την εκτέλεση των διαδηλωτών, χαρακτηρίζοντάς τους «ένοπλους υποκριτές». Ο σκληροπυρηνικός κληρικός Αχμάντ Χαταμί, μέλος του Συμβουλίου των Φρουρών και της Συνέλευσης των Ειδικών, περιέγραψε τους διαδηλωτές ως «υπηρέτες» και «στρατιώτες» του Ισραήλ και των ΗΠΑ, προειδοποιώντας ότι οι δύο χώρες δεν πρέπει να «αναμένουν ειρήνη».

Οι δηλώσεις αυτές έρχονται σε έντονη αντίθεση με τη στάση του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος αυτή την εβδομάδα άφησε να εννοηθεί ότι ανέβαλε στρατιωτικό πλήγμα κατά του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι οι ιρανικές αρχές συμφώνησαν να σταματήσουν τις εκτελέσεις διαδηλωτών.

Ο ίδιος ευχαρίστησε δημόσια την Τεχεράνη για τη διακοπή των εκτελέσεων περίπου 800 ατόμων, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει την πηγή των στοιχείων του.

Οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, πάντως, τονίζουν ότι η καταστολή συνεχίζεται. Σύμφωνα με το πρακτορείο Human Rights Activists, περισσότεροι από 3.090 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί, ενώ σχεδόν 4.000 υποθέσεις παραμένουν υπό διερεύνηση.

Περισσότερα από 22.100 άτομα έχουν συλληφθεί, γεγονός που προκαλεί έντονη ανησυχία για την τύχη των κρατουμένων, κατά τη διάρκεια της σοβαρότερης και πιο αιματηρής αναταραχής από την Ισλαμική Επανάσταση του 1979.

Παρά τη βίαιη καταστολή, παραμένει ασαφές αν το κίνημα θα αναζωπυρωθεί. Η χώρα εξακολουθεί να βρίσκεται σε ψηφιακή απομόνωση, καθώς οι αρχές διατηρούν τον αποκλεισμό του διαδικτύου.

Την ίδια ώρα, ο Ρεζά Παχλαβί, γιος του τελευταίου σάχη του Ιράν και εξέχουσα φωνή της αντιπολίτευσης, επανέλαβε από την Ουάσινγκτον το κάλεσμά του για ανατροπή του καθεστώτος, καλώντας τον Ντόναλντ Τραμπ να παρέμβει.

«Πιστεύω ότι ο πρόεδρος κρατά τον λόγο του», δήλωσε, προσθέτοντας ότι «ανεξάρτητα από το αν υπάρξει δράση ή όχι, εμείς οι Ιρανοί δεν έχουμε άλλη επιλογή από το να συνεχίσουμε τον αγώνα».

Με πληροφορίες από Guardian

