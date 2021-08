Ο Ρεπουμπλικάνος βουλευτής Μάντισον Κάουθορν, ζητά με επιστολή του προς την Αντιπρόεδρο Κάμαλα Χάρις, να αναλάβει την εξουσία, επικαλούμενη την 25η τροπολογία.

Ο Κάουθορν, Ρεπουμπλικανός της Βόρειας Καρολίνας, o νεότερος γερουσιαστής που εξελέγη στις εκλογές του 2020, προέτρεψε την Χάρις να ξεκινήσει τη διαδικασία απομάκρυνσης του προέδρου Μπάιντεν από τη θέση του «ως ανίκανος να εκπληρώσει τα καθήκοντά του».

Στην επιστολή, ο Κάουθορν λέει ότι ο Μπάιντεν έχει «παρακμιακό μυαλό» και «δεν είναι καν ο Τζόζεφ Ρ. Μπάιντεν που ήταν πριν από δύο χρόνια» και έτσι δεν μπορεί να επιβλέψει κρίσεις, όπως η αποχώρηση των αμερικανικών στρατευμάτων από το Αφγανιστάν.

Ο γερουσιαστής προτρέπει την Αντιπρόεδρο των ΗΠΑ να «βρει το θάρρος» και «να μην κάνει τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο από το καθήκον» της επικαλούμενη τη συνταγματική τροποποίηση που επιτρέπει την αντικατάσταση ενός ανίκανου προέδρου.

Ο 26χρονος Κάουθορν, ωστόσο στην επιστολή του δεν ξεκίνησε καλά καθώς έγραψε λάθος το όνομά της αντιπροέδρου, την οποία αποκαλεί Κάμελα αντί Κάμαλα.

Οι κατηγορίες του βασίζονται σε πολυάριθμα βιντεάκια με γκάφες του Αμερικανού Προέδρου και κενά μνήμης, που φέρεται να έχει κατά τη διάρκεια διαφόρων εμφανίσεών του τα τελευταία χρόνια.

Η 25η τροπολογία του Συντάγματος απαιτεί από τον αντιπρόεδρο και την πλειοψηφία του υπουργικού συμβουλίου να μεταφέρουν στο Κογκρέσο ότι ο πρόεδρος «δεν μπορεί να εκπληρώσει τις εξουσίες και τα καθήκοντα του». Σε αυτη την περίπτωση πρόεδρος αναλαμβάνει ο αντιπρόεδρος.

Πολλοί φιλελεύθεροι είχαν χρησιμοποιήσει την 25η τροπολογία για την απομάκρυνση του πρώην προέδρου Ντόναλντ Τραμπ από τη θέση του ως πνευματικά ανίκανος κατά τη διάρκεια της θητείας του.

GOP Rep. Madison Cawthorn sent a letter to VP Kamala Harris, cc'd to the rest of the presidential line of succession, urging them to invoke the 25th Amendment to remove Biden: pic.twitter.com/JVZ7YJUlS3