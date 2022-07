Γερμανός πρέσβης για τον χάρτη του Μπαχτσελί: Απαράδεκτη η όποια αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας

Θέση υπέρ της Ελλάδας πήρε ο Γερμανός πρέσβης στην Αθήνα, Ερνστ Ράιχελ, σχολιάζοντας στα social media τον προκλητικό χάρτη του Ντεβλέτ Μπαχτσελί, στον οποίο το μισό Αιγαίο και η Κρήτη ανήκουν στην Τουρκία.

«Η γερμανική θέση είναι ξεκάθαρη: Οποιαδήποτε αμφισβήτηση της εδαφικής ακεραιότητας και κυριαρχίας της Ελλάδας είναι απαράδεκτη», έγραψε στον λογαριασμό του στο Τwitter ο Ερνστ Ράιχελ.

The German🇩🇪 position is clear: Any questioning of Greece‘s 🇬🇷 territorial integrity and sovereignty is unacceptable. https://t.co/SgpvCfvVvP