Μητσοτάκης για τον χάρτη του Μπαχτσελί: Πρόκληση ή στόχος;- Ο Ερντογάν να ξεκαθαρίσει τη θέση του

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης καλεί τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να ξεκαθαρίσει τη θέση του, μετά τη νέα τουρκική πρόκληση, αυτή τη φορά από τον Ντεβλέτ Μπαχτσελί, ο οποίος πόζαρε με χάρτη στον οποίο το μισό Αιγαίο και η Κρήτη συμπεριλαμβάνονται στην Τουρκία.

Με ανάρτηση στο Twitter ο πρωθυπουργός διερωτάται αν πρόκειται για παραλήρημα των εξτρεμιστών ή επίσημη πολιτική της Τουρκίας και αν αυτός ο χάρτης αποτελεί άλλη μία πρόκληση ή τον πραγματικό στόχο της γειτονικής χώρας.

«Κοιτάξτε καλά αυτόν τον χάρτη. Κρήτη, Ρόδος, Λέσβος, Χίος, Σάμος κυριευμένες από την Τουρκία. Παραλήρημα των εξτρεμιστών ή επίσημη πολιτική της Τουρκίας; Άλλη μία πρόκληση ή πραγματικός στόχος;», έγραψε συγκεκριμένα ο κ. Μητσοτάκης στον λογαριασμό του στο Τwitter και καλεί τον Τούρκο πρόεδρο να ξεκαθαρίσει τη θέση του.

«Ο πρόεδρος Ερντογάν πρέπει να ξεκαθαρίσει τη θέση του για τις τελευταίες αστειότητες του κυβερνητικού εταίρου του», τονίζει ο πρωθυπουργός στην ανάρτησή του, αναφερόμενος στην πρόκληση του Μπαχτσελί.

Take a good look at this map. Crete, Rhodes, Lesvos, Chios, Samos all consumed by Turkey. Α fever dream of extremists or Turkey’s official policy? Another provocation or the true goal?

President Erdogan must make his position clear on his junior coalition partner's latest antics. pic.twitter.com/hX4sSZ924j