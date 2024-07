Γερμανία: Νέα επίθεση με μαχαίρι στον σιδηροδρομικό σταθμό της Στουτγκάρδης

Νέα επίθεση με μαχαίρι σημειώθηκε στη Γερμανία, αυτή τη φορά στη Στουτγκάρδη.

Σύμφωνα με πληροφορίες ένας άνδρας 26 χρονών, επιτέθηκε με μαχαίρι και τραυμάτισε ελαφρά δύο άτομα στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό της Στουτγκάρδης. Παρότι προσπάθησε να ξεφύγει, συνελήφθη λίγο αργότερα.

Όπως αναφέρει η BILD, η αστυνομία εκτιμά πως το συμβάν δεν είχε τρομοκρατικό κίνητρο. «Οι βίαιες ενέργειες επηρεάζουν όλους μας και τις επόμενες ημέρες θα συντονιστούμε με την ομοσπονδιακή αστυνομία προκειμένου να αποφασιστεί εάν απαιτείται περαιτέρω εντατικοποίηση της αστυνομικής παρουσίας στους σταθμούς», ανέφερε χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος των Γερμανικών Σιδηροδρόμων στην εφημερίδα.

Αξίζει να σημειωθεί πως λόγω διεξαγωγής του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου, αυτές τις ημέρες η παρουσία αστυνομικών με βαρύ οπλισμό είναι αυξημένη. Ιδιαίτερα σε σημεία όπου συγκεντρώνονται πολλά άτομα, σε αεροδρόμια και σιδηροδρομικούς σταθμούς. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, απαγορεύεται να φέρει κανείς οτιδήποτε μπορεί να θεωρηθεί «όπλο», ακόμη και ψαλίδι.

