Γερμανία: Κρατούμενη σε φυλακή στο Χαλέπι φέρεται να είναι αγνοούμενη δημοσιογράφος

Κρατούμενη σε φυλακή στο Χαλέπι φέρεται να είναι η δημοσιογράφος από τη Γερμανία, Εύα Μαρία Μίχελμαν, σύμφωνα με μαρτυρίες που επικαλείται η οικογένειά της.

Η Μίχελμαν, που εργαζόταν στην περιοχή της Ροζάβα, στη βορειοανατολική Συρία, για λογαριασμό κουρδικών μέσων ενημέρωσης, αγνοείται από τα μέσα Ιανουαρίου και, σύμφωνα με Κούρδους μαχητές, κρατείται σε φυλακή της χώρας.

Σύμφωνα με το δικηγορικό γραφείο που εκπροσωπεί την οικογένειά της, υπάρχουν μάρτυρες που έχουν επανειλημμένα επιβεβαιώσει ότι η 36χρονη Γερμανίδα δημοσιογράφος κρατείται σε φυλακή στο Χαλέπι.

Τελευταία φορά εθεάθη στα μέσα Ιανουαρίου, όταν, όπως δήλωσαν αυτόπτες μάρτυρες, είχε βρει μαζί με άλλα άτομα καταφύγιο σε κτίριο κατά τη διάρκεια συγκρούσεων ανάμεσα σε Σύρους και Κούρδους.

Οι μάρτυρες που επικαλείται η οικογένειά της αναφέρουν ότι τελικά η Μίχελμαν και ο Τούρκος συνάδελφός της, Αχμέτ Πολά, συνελήφθησαν από τις συριακές δυνάμεις και έκτοτε αγνοούνται.

Κατά το δικηγορικό γραφείο, ένας αποφυλακισμένος μαχητής των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων ισχυρίστηκε ότι συνάντησε τον Πολά- με τον οποίο είχαν γνωριστεί πριν από τη σύλληψή του- ενώ βρισκόταν υπό κράτηση, αλλά δεν είχε δει τη δημοσιογράφο. Άλλες κρατούμενες, ωστόσο, ανέφεραν ότι μια «Γερμανίδα δημοσιογράφος» κρατείτο μαζί με περίπου 40 ακόμη γυναίκες.

«Αυτή μπορεί να είναι μόνο η Εύα Μαρία Μίχελμαν, καθώς δεν υπάρχουν γνωστές αναφορές για οποιαδήποτε άλλη γυναίκα δημοσιογράφο από τη Γερμανία που κρατείται στη Συρία», αναφέρει το δικηγορικό γραφείο στη δήλωσή του. Ο μάρτυρας φέρεται επίσης να ανέφερε κακομεταχείριση και λιμοκτονία μέσα στη φυλακή.

Γερμανία: Η οικογένεια της Μίχελμαν ζητά βοήθεια από το υπουργείο Εξωτερικών

Το δικηγορικό γραφείο έχει απευθυνθεί στο υπουργείο Εξωτερικών. Μιλώντας στην εφημερίδα ZEIT, ο δικηγόρος Ρόλαντ Μάιστερ δήλωσε, μεταξύ άλλων, ότι ούτε τα μέλη της οικογένειας ούτε η γερμανική πρεσβεία έχουν ειδοποιηθεί σχετικά από τη συριακή μεταβατική κυβέρνηση.

«Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση και το υπουργείο Εξωτερικών καλούνται τώρα να εξασφαλίσουν επαφή με την αδελφή μου και την απελευθέρωσή της, χωρίς να λαμβάνονται υπ’ όψιν τα εμπορικά συμφέροντα», τόνισε ο Μάιστερ και ανέφερε ότι, από την πλευρά του, το υπουργείο Εξωτερικών έχει δηλώσει ότι συνεχίζει να εργάζεται «με ρυθμούς κατεπείγουσας ανάγκης» για να διευκρινίσει την κατάσταση.

Η συριακή κυβέρνηση αρνείται ότι κρατά την κυρία Μίχελμαν.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ