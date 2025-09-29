ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Γερμανία: Άνδρας είχε κερδίσει 15,3 εκατ. ευρώ αλλά το αγνοούσε για 6 μήνες

Η εταιρεία τυχερών παιχνιδιών αναζητούσε επί μήνες τον άφαντο τυχερό ώσπου έφτασε στο σημείο να αναρτήσει αφίσες σε σημεία πώλησης των δελτίων

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Γερμανία: Είχε κερδίσει 15,3 εκατ. ευρώ αλλά το αγνοούσε για 6 μήνες Facebook Twitter
Φωτογραφία: Unsplash
0

Ένας άνδρας στη Γερμανία βρήκε τυχαία, στην τσέπη του μπουφάν του, ένα δελτίο του λόττο που είχε αγοράσει έξι μήνες νωρίτερα και το οποίο τον έκανε πλουσιότερο κατά 15,3 εκατομμύρια ευρώ, ανακοίνωσε σήμερα η γερμανική εταιρεία τυχερών παιχνιδιών Lotto Hessen.

«Άκουσα στο ραδιόφωνο ότι αναζητούσαν τον τυχερό νικητή και σκέφτηκα ''πώς μπορεί να είναι κανείς τόσο βλάκας που να μην εμφανίζεται για να εισπράξει τα κέρδη του;''», αφηγήθηκε ο Γερμανός οικογενειάρχης που κατοικεί στη δυτική Γερμανία.

Η Lotto Hessen αναζητούσε εδώ και έξι μήνες τον μυστηριώδη τυχερό και έφτασε στο σημείο να αναρτήσει αφίσες στα σημεία πώλησης των δελτίων.

Ο νικητής ωστόσο αγνοούσε ότι είχε στα χέρια του τον συνδυασμό που κέρδιζε, κρυμμένο στην τσέπη ενός μπουφάν που το είχε φυλάξει σε μια ντουλάπα.

Μόλις την περασμένη εβδομάδα βρήκε το δελτίο και ανακάλυψε ότι η τύχη του χαμογέλασε. Ο τυχερός και η σύζυγός του σχεδιάζουν με τα χρήματα να αγοράσουν έναν καινούργιο καναπέ και να καλύψουν τις ανάγκες των παιδιών τους, σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας.

Οι περισσότεροι νικητές της λοταρίας επικοινωνούν με τις εταιρείες στοιχημάτων συνήθως μέσα σε δύο εβδομάδες από την κλήρωση, ανέφερε η Lotto Hessen στα μέσα ενημέρωσης.

Διεθνή

Tags

0

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Ντόναλντ Τραμπ: Η προεδρία αύξησε την καθαρή περιουσία του κατά 3 δισ. δολάρια σε έναν χρόνο

Διεθνή / Ντόναλντ Τραμπ: Η προεδρία αύξησε την καθαρή περιουσία του κατά 3 δισ. δολάρια σε έναν χρόνο

Η οικονομική κατάσταση του Αμερικανού προέδρου φαίνεται να βρίσκεται στην καλύτερη φάση της, ενώ εκτιμάται πως θα βελτιώνεται όλο και περισσότερο καθώς προχωρά η θητεία του
LIFO NEWSROOM
Ο δημιουργός της σειράς «The Morning Show», Mark Duplass, απαντά στις αντιδράσεις για το πρότζεκτ με τρανς άτομα

Διεθνή / Ο δημιουργός της σειράς «The Morning Show», Mark Duplass, απαντά στις αντιδράσεις για το πρότζεκτ με τρανς άτομα

Το έργο, το οποίο ανακοινώθηκε την Τετάρτη, έχει ως στόχο να δώσει βήμα σε τρανς κινηματογραφιστές, χρηματοδοτώντας πλήρως μια παραγωγή με πολύ μικρό προϋπολογισμό
LIFO NEWSROOM
Δολοφονία του Τσάρλι Κερκ: Ο Τάιλερ Ρόμπινσον θα εμφανιστεί στο δικαστήριο

Διεθνή / Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Ο 22χρονος Τάιλερ Ρόμπινσον στο εδώλιο με τους εισαγγελείς να ζητούν τη θανατική ποινή

Οι εισαγγελείς δήλωσαν ότι σκοπεύουν να ζητήσουν τη θανατική ποινή για τον 22χρονο άνδρα που κατηγορείται για τη δολοφονία του συντηρητικού πολιτικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ.
LIFO NEWSROOM
Ο Αντόνιο Κόστα επιδιώκει να παρακάμψει το βέτο του Όρμπαν για την αίτηση ένταξης της Ουκρανίας στην ΕΕ

Διεθνή / Ο Αντόνιο Κόστα επιδιώκει να παρακάμψει το βέτο του Όρμπαν για την αίτηση ένταξης της Ουκρανίας στην ΕΕ

Οι κανόνες των Βρυξελλών που απαιτούν από τα 27 κράτη μέλη να συμφωνήσουν σχετικά με τις νέες προσχωρήσεις θα εξεταστούν προσεκτικά στη σύνοδο κορυφής που θα πραγματοποιηθεί αυτή την εβδομάδα στην Κοπεγχάγη.
LIFO NEWSROOM
Ο Σι Τζινπίνγκ πιέζει τον Τραμπ για την Ταϊβάν – Τι θα αποφασίσουν οι ΗΠΑ

Διεθνή / Ο Σι Τζινπίνγκ πιέζει τον Τραμπ για την Ταϊβάν – Τι θα αποφασίσουν οι ΗΠΑ

Ο Σι Τζινπίνγκ πιέζει τον Ντόναλντ Τραμπ για επίσημη αντίθεση στην ανεξαρτησία της Ταϊβάν, καθώς η Κίνα επιδιώκει να ενισχύσει τον έλεγχό της και να αποδυναμώσει την αμερικανική δέσμευση
LIFO NEWSROOM
Γάζα: Επιστολή συγγενών ομήρων στον Τραμπ πριν από τη συνάντηση με Νετανιάχου

Διεθνή / Γάζα: Επιστολή συγγενών ομήρων στον Τραμπ πριν από τη συνάντηση με Νετανιάχου

Ο Τραμπ έχει αφήσει να εννοηθεί ότι διαφαίνεται πρόοδος στις διαπραγματεύσεις για κατάπαυση του πυρός, στη βάση σχεδίου 21 σημείων που παρουσίασε σε Άραβες και μουσουλμάνους ηγέτες στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ
LIFO NEWSROOM
 
 